Milan scatenato: un altro rinforzo dopo Gabbia e Terracciano

Milan protagonista sul mercato: in arrivo un altro rinforzo, il terzo dopo Gabbia e Terracciano. Il club ha deciso di andare fino in fondo

Un inizio di gennaio positivo per il Milan. Oltre alle vittorie contro Cagliari in Coppa Italia e Empoli in campionato, la società ha già chiuso anche due operazioni in entrata: il rientro di Gabbia e l’acquisto di Terracciano. Ma non è finita perché il club è pronto a mettere a disposizione di Stefano Pioli un altro rinforzo, così da sistemare subito le cose e tornare a concentrarsi solo sul campo.

L’emergenza in difesa è meno grave rispetto a qualche settimana fa per due motivi: le ottime prestazioni di Theo Hernandez in quel ruolo, la continuità di Kjaer, il ritorno di Gabbia e la crescita di Jan-Carlo Simic. Nella situazione attuale quindi il Milan può stare più tranquillo ma l’idea di acquistare comunque un nuovo centrale resta. Stando a quanto scrive Tuttosport oggi, in via Aldo Rossi si sta lavorando per portare a Milanello un nuovo rinforzo in quella zona del campo. C’è un nome che piace un po’ più degli altri, confermato anche da Geoffrey Moncada ieri prima del match con l’Empoli.

Un altro difensore al Milan: l’obiettivo è lui

“Lo conosco da cinque anni e lo seguiamo, ma non c’è accordo“, ha detto il direttore tecnico del Milan nel pre-partita. Si riferiva a Lilian Brassier, il difensore centrale del Brest classe 1999. Il giocatore piace molto al dirigente per esplosività, rapidità e fisicità. Ha le caratteristiche giuste quindi per lo stile di difesa dei rossoneri, che prediligono l’uno contro uno anche a campo aperto.

Brassier è un elemento molto interessante e che potrebbe essere acquistato dal Brest per una cifra di poco superiore ai 10 milioni. Il Milan sta ragionando sulla possibilità di fare questo investimento: per adesso, come confermato da Moncada, non ci sono accordi né con il club e né con il giocatore. I contatti proseguono ma il club adesso non ha più la stessa fretta che aveva qualche giorno fa. La crescita di Theo Hernandez da difensore centrale è evidente: le sue doti fisiche e tecniche stanno migliorando alcune fasi di gioco della squadra, in particolar modo quella di costruzione. Ma lui è stato chiaro: “Appena rientrano gli infortunati torno in fascia, almeno lo spero“, ha detto subito dopo Empoli-Milan. L’idea però adesso è quella di dargli continuità in quel ruolo ma è chiaro che non è il suo ruolo e quando rientreranno Thiaw e Tomori tornerà nella sua comfort zone. Ma sui social c’è già chi vede in lui l’evoluzione di Paolo Maldini: da terzino a centrale, chissà.