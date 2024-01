Da Terracciano a Krunic: la conferma ufficiale di Moncada

Le dichiarazioni di Moncada sul mercato del Milan in questo gennaio. Da Terracciano a Brassier, da Krunic a Ibrahimovic

Il Milan è attivissimo sul mercato e Geoffrey Moncada è al lavoro per fare il meglio possibile. Venerdì era a Bologna per vedere dal vivo la squadra di Thiago Motta, oggi è a Empoli con la squadra e nel pre-partita ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Il direttore tecnico rossonero ha confermato l’acquisto di Filippo Terracciano dal Verona: domani farà le visite mediche.

In merito Moncada ha parlato così: “Lo seguiamo da due anni, ha giocato circa 40 partite con il Verona. Un jolly, ha fisico e siamo contenti“. Parole nette e importanti del dirigente rossonero anche in merito alla questione Krunic. Pioli lo ha scaricato in conferenza stampa, Moncada invece chiarisce: “È un giocatore del Milan ma non c’è l’offerta giusta. Se non c’è l’offerta giusta non parte”. Confermate quindi le indiscrezioni delle ultime ore: l’offerta del Fenerbahce di 4 milioni è considerata troppo bassa: se lo vogliono devono alzare al posta.

Per l’attacco invece il Milan si considera a posto: “Giroud e Jovic stanno facendo bene e fanno gol, non si possono sempre comprare nuovi giocatori“. Per la difesa invece piace Brassier del Brest: “Lo conosco da cinque anni, lo seguiamo. Interessante e in lista, ma non c’è accordo“. Infine parole importanti anche per Ibrahimovic con il quale sta lavorando fianco a fianco in questo periodo: “Ha conosciuto tanti club, giocatori e allenatori. Zlatan è intelligente, serio e lavoratore. Possiamo imparare tanto da lui“.