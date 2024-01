Sorpresa Milan: un altro colpo dal Verona, oggi l’incontro

Oggi il Milan incontrerà l’Hellas Verona per provare a portare a Milanello anche l’attaccante dopo l’affare Terracciano

Il Milan è pronto ancora a sbalordire in questo mercato invernale. Dopo l’acquisto a sorpresa di Filippo Terracciano, terzino destro prelevato a titolo definitivo dall’Hellas Verona per 5,5 milioni di euro, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non vogliono fermarsi. Se in programma c’erano solo i colpi per il reparto centrale di difesa, sono presto cambiate le strategie del club rossonero, che probabilmente vuole approfittare del suo bilancio pulito per lottare al massimo delle ambizioni nella seconda parte di stagione. E dunque riscattare gli errori commessi nella prima.

È in previsione un colpo a centrocampo, per sostituire il partente Rade Krunic. I nomi venuti fuori oggi sono tre: Guido Rodriguez (Real Betis), Lucas Torreira e Samuele Ricci. Il Milan non esclude anche un colpo in attacco, anche se al momento tale ipotesi è in stallo. A sorprendere nelle ultime ore è invece l’esclusiva di TuttoMercatoWeb, che informa come il Milan oggi incontrerà la dirigenza del club di Serie A per sondare il terreno per l’esterno d’attacco.

Sì, il Diavolo vuole una nuova ala destra, e l’obiettivo numero uno è adesso rintracciato tra le fila dei veneti. Un talento che sta facendo faville in questa stagione.

Milan, è sfida alla Fiorentina

Come riporta in esclusiva TuttoMercatoWeb, il Milan incontrerà oggi l’Hellas Verona per discutere di Cyril Ngonge, il talentoso classe 2000 che ha tanti riflettori addosso in questo momento. Principalmente un esterno destro d’attacco, ma che non disdegna il ruolo di prima o seconda punta. In questa stagione, il calciatore belga ha timbrato 20 presenze, segnando 5 gol e fornendo 2 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club, soprattutto della Fiorentina. La Viola è alla ricerca di un esterno destro date le assenze per infortunio di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil e quella di Kouamé impegnato in Coppa d’Africa.

Ngonge era l’obiettivo primario, ma adesso la Fiorentina appare più defilata come riporta TMW. Per questo il Milan è pronto ad inserirsi prepotentemente. La strategia appare chiara: con Samuel Chukwueze in Coppa d’Africa e Luka Romero in uscita in prestito, Furlani vuole fornire un ricambio di qualità a Christian Pulisic. L’Hellas Verona chiede 15 milioni di euro per il suo talento, ma si potrebbe chiudere a qualcosina in meno. Ad ogni modo, sottolinea e conclude TMW è difficile che Ngonge rimanga a Verona in questo gennaio. Tanti club importanti sono sulle sue tracce. Il Milan proverà a vincere la sfida.