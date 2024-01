Milan, Terracciano è un jolly: “Mi adatto velocemente, ecco in che ruoli posso giocare”

Le primissime dichiarazioni di Filippo Terracciano come nuovo calciatore del Milan, a poche ore dal suo sbarco a Milanello.

Da ieri il Milan ha ufficialmente rinforzato la propria rosa con l’acquisto di un giovane talento italiano, considerato un vero e proprio jolly per difesa e centrocampo. Filippo Terracciano è stato acquistato a titolo definitivo dai rossoneri, in arrivo dall’Hellas Verona a titolo definitivo.

Operazione da circa 4,5 milioni di euro più bonus. Il Milan si è assicurato un prospetto di grande personalità e duttilità, visto che a soli 20 anni ha già accumulato 39 presenze in Serie A e dimostrato di sapersi adattare a più ruoli in campo.

Sui canali social del Milan è andata in scena la prima intervista da rossonero di Terracciano, che ha subito parlato dei suoi primissimi vagiti a Milanello: “Sono tutte emozioni positive, sono stato accolto in maniera fantastica. Molti giovani stanno avendo spazio, spero di riuscire a giocare anche io” – ha detto l’ex Verona, che dunque andrà a ringiovanire ulteriormente la rosa di mister Pioli.

Terracciano e la scelta del numero 38 di maglia

Il dinamismo e l’adattabilità sono tra le qualità migliori di Terracciano, come ammesso da lui stesso: “Ho iniziato da centrocampista, so fare bene le due fasi, già da lì iniziavo a fare più cose. Poi sono stato adattato da terzino, quest’anno ho ricoperto anche altri ruoli. Mi adatto velocemente, ho questa duttilità ed adattamenti veloci”.

Suo padre Antonio ha condiviso le esperienze sul campo con Stefano Pioli, suo nuovo allenatore: “Mio papà mi ha parlato positivamente di Pioli, ha detto che è una persona molto semplice. Non vedo l’ora di lavorare con lui”.

Il suo debutto a San Siro di qualche mese fa: “Era la prima volta per me a San Siro, uno stadio molto importante. Ho provato emozioni molto forti contro il Milan, figuriamoci giocare per il Milan”.

Infine le sue ispirazioni calcistiche e sportive: “Il mio primo idolo è stato Cristiano Ronaldo, poi ho preso come ispirazione Kobe Bryant, è il mio idolo di riferimento. Volevo il numero 24 proprio in onore di Kobe, ma qui è occupato, allora ho preso il 38 parlando con Udogie che ora è al Tottenham. Siamo cresciuti insieme quindi ho fatto questa scelta anche per lui”.