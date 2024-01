Inserimento improvviso: il Napoli accelera e lo soffia al Milan

Il club partenopeo si inserisce nella corsa all’attaccante, che piace già sia al Milan che alla Fiorentina: i rossoneri sono avvisati

Questo mercato di gennaio è partito subito forte e i club sono molto attenti alle possibilità per rinforzare la propria rosa. La finestra invernale dei trasferimenti potrebbe dunque rivelarsi più movimentata del previsto.

Il Milan ha già piazzato il primo colpo con l’acquisto del giovane Filippo Terracciano, prelevato dall’Hellas Verona per 3,4 milioni di euro più bonus, e si sta muovendo anche per il futuro, come dimostra anche l’arrivo di Popovic. La società rossonera ha messo gli occhi anche su alcuni profili offensivi, dal momento che in uscita c’è Luka Romero, che sembra indirizzato verso la Serie B (si è parlato del Como).

In quel caso si libererebbe una casella per il tridente e quindi Moncada e Furlani stanno valutando alcuni profili che possano fare al caso della squadra di Stefano Pioli. Nella lista della dirigenza rossonera ci sarebbe anche il nome di Cyril Ngonge, altro giocatore degli scaligeri. Nelle ultime ore si era parlato dell’interesse del Milan, che sembra quindi averci preso gusto a fare spesa dal club gialloblù.

Anche i partenopei nella corsa a Ngonge

L’Hellas è aperto alla cessione del classe 2000 di nazionalità belga, che è arrivato lo scorso gennaio dagli olandesi del Groningen per una cifra modesta, e vorrebbe ottenere dalla sua partenza una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Si vocifera da qualche giorno che sul giocatore ci sia forte la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma l’ultima indiscrezione parla di un inserimento improvviso del Napoli. Stando a quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, il club partenopeo vorrebbe provare a soffiare il giocatore alla concorrenza e ha avviato i contatti per capire costi e fattibilità dell’operazione. In quel ruolo gli azzurri hanno preso Lindstrom in estate, che però al momento non ha convinto.

Ngonge ha fatto molto bene sia nel finale della scorsa stagione che nella prima parte di quella in corso, nella quale ha messo a segno ben 5 gol in 18 partite, mettendo a referto anche 2 assist per i suoi compagni. Il 23enne potrebbe muoversi in questa finestra di mercato è i rossoneri sono indirettamente interessati da questa indiscrezione di mercato. Se il Milan vuole davvero il giocatore dovrà velocizzare le operazioni e prepararsi anche a un’asta.