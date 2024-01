Milan-Atalanta, occasione imperdibile per i tifosi: biglietti a 4 euro, come e dove acquistarli

Sono ancora in vendita i tagliandi per la sfida di domani contro la Dea, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: tutti i prezzi

Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match è in programma alle ore 21 a San Siro e per i rossoneri deve essere anche l’occasione di continuare sulla strada intrapresa da qualche settimana.

La squadra di Stefano Pioli è reduce da tre vittorie consecutive e non perde da oltre un mese, quando era incappata nella sconfitta proprio sul campo della Dea. Per il Diavolo c’è quindi l’opportunità di vendicare il ko in campionato, e anche di raggiungere la semifinale e provare ad arrivare in fondo alla coppa nazionale, dove il trionfo manca davvero da troppo tempo. Il Milan, infatti, non trionfa in Coppa Italia dal lontano 2003.

Sono rimasti disponibili ancora tanti biglietti per la sfida di domani e sul sito ufficiale del club è possibile avere tutte le informazioni necessarie e anche i prezzi. L’occasione per i tifosi rossoneri che vogliano andare a sostenere la squadra è molto ghiotta perché i tagliandi sono offerti a cifre molto ridotte. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti nei settori disponibili.

Biglietti Milan-Atalanta, tariffe vantaggiose

Nonostante manchi poco alla sfida, è possibile ancora acquistare i biglietti di Milan-Atalanta, per i quali la società ha deciso prezzi più bassi rispetto al solito. Nei settori della tribuna si va dai 60 ai 30 euro, ma ci sono soluzioni ancora più economiche.

Il Primo Anello Blu e il Primo Anello Verde sono al prezzo di 12 euro, mentre il Secondo Anello rosso costa 23 e 14 euro, più o meno come il Secondo Anello giallo. Secondo Blu, Secondo Verde e Terzo Rosso sono invece venduti a soli 7 euro. Ma non è finita qui. Ci sono infatti i soliti sconti anche per gli Under 30, che possono acquistare un Secondo Rosso Laterale, Secondo Arancio Laterale, Secondo Verde e Terzo Rosso Centrale e Laterale a soli 4 euro.

Ai tifosi della squadra ospite è riservato invece il Terzo Anello Verde. I biglietti saranno venduti nei punti vendita Vivaticket di Bergamo e provincia, al costo di 7€ più commissioni e senza l’obbligo della Tessera del Tifoso. Questo match di Coppa Italia contro gli orobici può quindi essere l’occasione per guardare una sfida dei rossoneri a San Siro spendendo davvero poco.