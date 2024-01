Nuovo stadio Milan, svolta: arriva il via libera, i dettagli

Si va verso un altro passo fondamentale per la realizzazione dell’impianto a San Donato: ecco quando arriva il via libera dal Comune

Il Milan continua a proseguire il proprio percorso di crescita sotto tutti i punti di vista. Dal miglioramento della squadra al rafforzamento delle partnership commerciali, senza ovviamente dimenticare la questione stadio.

La realizzazione della nuova struttura che ospiterà le partite della formazione rossonera è da sempre e rimane uno dei punti cardine del progetto della proprietà di RedBird e di Gerry Cardinale. Dopo tante discussioni, alla fine si è deciso di costruire l’impianto nel Comune di San Donato milanese, nell’area di San Francesco. Il progetto è importante e prevede la messa in piedi di un vero e proprio quartier generale del Diavolo.

Il progetto del club rossonero a San Donato continua a fare dei passi in avanti. Come riportato infatti da Ansa, nel giro di una decina di giorni la giunta del Comune darà il via libera alla proposta di variante urbanistica presentata lo scorso 27 settembre dalla SportLifeCity s.r.l.. Da questo primo passo ufficiale potrebbe finalmente partire l’iter e quindi il piano di costruzione, che si prevede tra circa un anno e mezzo.

Lo stadio come occasione di rilancio per il Comune

La giunta prenderà atto della procedibilità tecnica e porrà alcuni vincoli, dovuti a una serie di criticità che sono emerse a livello di infrastrutture e viabilità dall’analisi dei documenti.

Intanto, l’assessore alle Opere Pubbliche di San Donato, Massimiliano Mistretta, ha rilasciato delle dichiarazioni all’ANSA, dove ha spiegato: “Adesso approveremo questa delibera in giunta, poi ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale”. Mistretta ha poi aggiunto: “Nel frattempo apriremo un percorso partecipativo con i cittadini per informare la comunità e cogliere le loro istanze sul progetto”.

L’obiettivo del Comune di San Donato è quello di arrivare, attraverso la realizzazione dello stadio, a un rilancio di tutto il territorio di quella zona e per questo sono stati già da tempo contattati anche i sindaci dei Comuni circostanti. I rilievi fatti dal Comune dovranno essere riscontrati dal Milan che, da parte sua, dovrà fornire in questo frangente di tempo delle integrazioni al progetto.