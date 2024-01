Antonio Conte, la conferma dell’amico: “Direi proprio di sì…”

Un’altra testimonianza importante riguardo il possibile futuro dell’allenatore pugliese al Diavolo nella prossima stagione

La stagione del Milan ha subito un altro brutto scossone con l’eliminazione dalla Coppa Italia. I rossoneri sono andati fuori ai quarti di finale, eliminati dall’Atalanta, seppur con qualche polemica arbitrale.

Il risultato però è un’altra uscita di scena prematura nella coppa nazionale, che non vede il Diavolo trionfare addirittura dal 2003. Il bilancio dei rossoneri in questa stagione diventa al momento ancora più negativo e il rapporto con Stefano Pioli sembra ormai destinato a chiudersi in ogni modo al termine di questa stagione. L’allenatore che ha riportato lo Scudetto a Milanello dovrebbe infatti salutare a maggio.

Il grande sogno di società e tifosi per il suo successore è chiaramente Antonio Conte, reduce da un anno sabbatico dopo l’esperienza al Tottenham, la seconda del tecnico pugliese in Inghilterra. La volontà di Conte per la prossima stagione è chiara ed è quella di tornare in Italia. In questi giorni i media hanno spiegato a chiare lettere che il principale desiderio dell’ex tecnico di Juve e Inter è quello di tornare a Milano, e quindi il Milan è la grande occasione.

Le parole di Roberto Sorrentino sul futuro dell’allenatore

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che segue la vicenda da vicino, aveva affermato che Conte gradirebbe la piazza e che c’è da convincere l’ad Giorgio Furlani all’investimento su di lui per cominciare un nuovo progetto.

I contatti con il Napoli però ci sono stati e i partenopei al momento sono la principale alternativa. Lo ha confermato il tecnico Roberto Sorrentino, amico di Conte, con il quale è stato immortalato in tribuna allo Stadio Olimpico Grande Torino a seguire Torino-Napoli.

Sorrentino, padre di Stefano, il portiere ex Chievo che si è ritirato qualche anno fa, è intervenuto ai microfoni Club Napoli All News e ha svelato: “Con Conte si è parlato certamente del Napoli, anche perché lo rivedo ogni anno. Con Conte c’è un rapporto di amicizia e di calcio dopo che siamo stati insieme per 4 stagioni alla Juventus. Una piazza come Napoli per lui è importante”.

Sorrentino ha poi parlato delle possibilità per il futuro di Conte: “Per quello che ho percepito, qualche contatto c’è stato, però c’è distanza per le situazioni che ci sono rispetto a quelle cui era abituato. Gliel’ho buttata lì un paio di volte, poi vedremo cosa deciderà Antonio. Se abbiamo parlato di Milan? Direi proprio di sì…”.