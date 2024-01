Buongiorno, l’annuncio di Cairo: “Il Milan ha i soldi, ma…”

Cairo ha risposto in merito ai rumors che danno il club rossonero sul difensore Buongiorno: le sue parole sono molto chiare.

Il Milan deve completare la retroguardia con un nuovo centrale difensivo e la dirigenza sta lavorando su più piste. Uno dei giocatori che piacciono molto è Alessandro Buongiorno.

Il 24enne milita nel Torino ed è un titolarissimo della squadra di Ivan Juric, allenatore che lo sta valorizzando molto bene. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse società, compresa quella rossonera. In questo momento non c’è un’offerta, però il calciatore piace. Non bisogna escludere un tentativo, anche se considerando il prezzo elevato del cartellino è più facile pensare che una proposta possa essere avanzata nel calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, colpo Buongiorno: risponde Cairo

Secondo alcune indiscrezioni trapelate, il Milan potrebbe offrire Lorenzo Colombo come contropartita tecnica al Torino. L’attaccante oggi gioca in prestito al Monza, che non ha un diritto di riscatto a suo favore e lo restituirà ai rossoneri a fine stagione. Oltre a un buon quantitativo di soldi, il cartellino del 21enne di Vimercate può essere utile imbastire una futura trattativa.

Futura, perché nell’immediato non sembra esserci la volontà del Torino di negoziare il trasferimento di Buongiorno. Urbano Cairo, intervistato da Rai Radio 1, è stato molto chiaro sull’argomento: “Il Milan ha i soldi, ma gli abbiamo rinnovato il contratto fino al 2028. Non se ne parla, non lo vendo. Io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo“.

Il patron granata è netto: non vuole cedere il giocatore. Da vedere come si comporterebbe se arrivasse un’offerta da almeno 30 milioni di euro, quello che sembra essere il prezzo indicato per il cartellino del difensore. Al momento, nessuno ha messo sul tavolo una simile somma. Improbabile che lo faccia il Milan.

Più facile ipotizzare che la dirigenza rossonera prenda un centrale difensivo meno costoso, ad esempio quel Lilian Brassier di cui si parla da diversi giorni. Il Brest lo valuta 10-12 milioni. Geoffrey Moncada lo segue da tempo e gli piacerebbe portarlo a Milanello. Per adesso non c’è accordo e rimangono in piedi anche altre piste per la difesa.

Nelle scorse ore è rispuntato il nome di Tanguy Nianzou Kouassi, 21enne cresciuto nel PSG e poi approdato al Bayern Monaco nel 2020. In Germania le cose non sono andate bene e nel 2022 c’è stato il trasferimento al Siviglia, dove il franco-ivoriano sta trovando poco spazio. Vedremo se ci sarà una trattativa con il club andaluso.