Okafor annuncia il ritorno: “Sono tornato!” (FOTO)

L’attaccante ex Salisburgo è felice di essere tornato a disposizione e lo annuncia sui social: ora Pioli può tornare a contare su di lui

Il Milan è uscito dalla Coppa Italia ieri subendo la rimonta dall’Atalanta, dopo esser passata in vantaggio grazie alla rete di Rafa Leao. L’eliminazione rappresenta un’altra delusione stagionale per i rossoneri, che però ora si devono focalizzare sul campionato.

Le ultime vittorie hanno riportato infatti il Diavolo saldamente al terzo posto e il distacco dalle due squadre di vertice è ampio ma non incolmabile. A questo punto della stagione, l’obiettivo primario per il club rossonero è quello di recuperare il maggior numero di infortunati e metterli quanto prima a disposizione della squadra di Stefano Pioli.

Il reparto arretrato rimane in grande difficoltà perché le assenze sono ancora tante e pesanti, e obbligheranno il tecnico emiliano a schierare una difesa rimaneggiata anche domenica sera a San Siro contro la Roma. I tempi di recupero per alcuni degli indisponibili sono ancora lunghi e per questo il Milan è corso ai ripari immediatamente sul mercato con l’arrivo di Filippo Terracciano. C’è però una notizia positiva che arriva dall’infermeria.

Lo svizzero ha smaltito il problema muscolare

Infatti, perlomeno il tecnico rossonero può sorridere perché è tornato a disposizione un elemento importante in attacco. Stiamo parlando di Noah Okafor, che era fuori dalla partita contro il Monza di una ventina di giorni fa, nella quale era anche andato a segno.

Anche l’ex Salisburgo ha avuto diversi problemi fisici in questa prima parte di stagione, e l’ultimo infortunio è stato un peccato perché il classe 2000 stava cominciando ad entrare negli schemi e a fare molto bene. Adesso però il giocatore è finalmente ristabilito e può tornare a dare una mano ai suoi compagni. A rendere nota la notizia ci ha pensato proprio l’attaccante svizzero sul proprio profilo Twitter: “Sono tornato“.

Molto probabilmente Okafor si allenerà abbastanza per poter entrare nei convocati per la sfida contro la Roma, anche se per partire dalla panchina. Il suo ingresso potrebbe servire a far rifiatare qualche giocatore davanti e magari a cambiare l’inerzia del match, qualora le cose dovessero complicarsi.