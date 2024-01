Audio VAR Inter-Verona sul contatto Bastoni-Duda: “Fischia, porca tr**a”

Durante il raduno arbitrale a Coverciano sono stati svelati gli audio tra Var e arbitro di Inter-Hellas Verona. Clamoroso quello sul contatto Bastoni-Duda. Nasca decide in autonomia.

Continua a far discutere, e chissà per quanto tempo ancora, l’episodio arbitrale di Inter-Hellas Verona, quello in cui Alessandro Bastoni colpisce in pieno volto Duda con una gomitata al centro dell’area gialloblu. Il gol a seguire di Frattesi viene comunque convalidato, lo stesso che regala la vittoria e dunque i 3 punti ai nerazzurri. Pochi minuti dopo, l’Hellas ha comunque la possibilità di pareggiare dal dischetto con Henry, che però si divora clamorosamente il calcio di rigore.

Ciò non cancella però la controversia del contatto Bastoni-Duda. Il gol era da annullare e non c’è praticamente alcun dubbio. Enorme rabbia da parte dell’Hellas Verona e dei suoi tifosi, ma non soltanto. Oggi, si è svolto il raduno arbitrale a Coverciano nel quale come di consueto vengono esaminati gli episodi più scottanti e non solo. Presente Gianluca Rocchi ovviamente, il designatore AIA. Nel corso della riunione è stato mandato in riproduzione l’audio del collegamento tra VAR e arbitro di Inter-Hellas Verona sul contatto Bastoni-Duda.

Il contenuto audio è davvero stupefacente. L’addetto al Var, Nasca si accorge perfettamente del fallo, ma in seguito decide in autonomia che il gol di Frattesi è regolare. Di seguito il contenuto del dialogo.

Nasca a Fabbri: “Michael, sono Gigi, gol regolare”

Dall’audio in questione, pubblicato da Panorama, si sente inizialmente Nasca che esclama: “C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo! Ma porca tro*a, oh! Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascia questa camera”.

In seguito, si sente invece Fabbri che in campo risponde così alle proteste del Verona dopo il fallo di Bastoni su Duda: “Mandali via (al capitano). Ho detto che lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!” urla il direttore di gara. Ma il pezzo clamoroso arriva alla fine, quando Nasca in autonomia decreta regolare il gol di Frattesi e dunque non falloso il contatto precedente tra Bastoni e Duda.

“Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina. Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”.