Milan, in aeroporto con l’agente: al via la nuova avventura

Il giocatore è atteso in aeroporto proprio fra pochi minuti. Può avere così inizio la sua nuova avventura: tutti i dettagli

E’ tutto pronto per la sua nuova avventura. Proprio in questi istanti, l’aereo che ha con se il giocatore e il suo agente sta atterrando.

Stiamo chiaramente parlando di Rade Krunic, volato ad Istanbul per mettere nero su bianco, dopo aver svolto le consuete visite mediche, con il Fenerbahce. Come riporta TRT Spor, il centrocampista è atteso in Turchia proprio a brevissimo alle 13.40, 15.40 locali, all’aeroporto Sabiha Gökçen.

Il via libera al suo approdo al Fenerbahce è arrivato nella giornata di ieri, quando sono stati firmati tutti i documenti. Il Milan ha accettato l’offerta dei turchi da cinque milioni di euro più bonus, lasciando andare il giocatore ex Empoli, che ad Istanbul guadagnerà poco più di tre milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio importante, il triplo di quanto percepito al Milan.

Il club rossonero, in estate, aveva respinto l’offensiva turca, ritenendo Krunic una pedina fondamentale per lo scacchiere di Stefano Pioli. E così, infatti, è stato fino all’undici novembre, giorno della sua ultima partita da titolare, il 2 a 2 contro il Lecce. Non proprio un match esaltante. Poi solo panchina e tribuna, oltre a qualche spezzone di gara, per necessità.

Krunic al Fenerbahce insieme a Bonucci e Dzeko

La rottura è arrivata con il mancato accordo sul rinnovo. Impossibile per il Diavolo pareggiare la proposta dei turchi e l’addio si è così reso inevitabile.

Il rientro di Ismael Bennacer, poi, ha certamente favorito la separazione da Rade Krunic, per il quale il Milan aspettava solamente l’offerta giusta. La prima proposta da 4 milioni di euro è stata, infatti, rispedita al mittente. Una volta migliorata, il Diavolo ha così concesso il via libera.

Krunic voleva il Fenerbahce da tempo. Questa estate aveva detto sì all’offerta del club, dove giocherà con Edin Dzeko e Leonardo Bonucci. Negli ultimi giorni si sono fatti avanti altri club, russi e arabi. Si è parlato anche di un possibile interesse da parte della Lazio, ma il bosniaco la sua scelta l’aveva già presa. Ora tutti sono più felici. L’avventura di Krunic può dunque iniziare. Già domenica potrebbe arrivare la prima convocazione per la partita, in trasferta, contro il Gaziantep, in programma alle ore 17.00 locali.