Milan, nome a sorpresa per il centrocampo: il sostituito di Krunic è l’ex Roma

La Gazzetta dello Sport accosta al Milan un nome nuovo per il suo centrocampo, in sostituzione a Rade Krunic. Un ex di José Mourinho alla Roma.

Il Milan ha già salutato Rade Krunic, ormai atterrato ad Istanbul dove ha firmato il suo nuovo contratto con il Fenerbahce. La trattativa, che in realtà va avanti dall’estate, si è concretizzata e conclusa in questi primi giorni del mercato invernale. Krunic voleva il Fenerbahce, e il Fenerbahce voleva Krunic. Un fatto che tutti sapevano bene. Alla fine, l’affare si è chiuso per 3 milioni di euro più 1 e mezzo di bonus. Non per i 5 milioni che tutti pensavano.

Per il bosniaco pronto invece un triennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Il Milan dovrà adesso fare i conti con il buco lasciato nel reparto di centrocampo dall’ex Empoli. Sky Sport aveva riportato convintamente che il Diavolo non avrebbe fatto alcun acquisto per coprire la partenza di Rade Krunic, ma che invece si sarebbe affidato all’innesto arrivato nei primi giorni di gennaio che porta il nome di Filippo Terracciano.

Il classe 2003 acquistato dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro è infatti un duttile profilo che sa giocare sia da terzino, che da centrale di difesa, ma anche da centrocampista esterno e mezzala. Un tuttofare che permetterebbe al Milan di coprire quantomeno numericamente la partenza di Rade Krunic. Ma la Gazzetta dello Sport nelle ultime ore ha portato in auge una clamorosa possibilità. Il Milan starebbe pensando all’acquisto low cost di una vecchia conoscenza della Serie A, un ex Roma che tatticamente potrebbe essere il perfetto sostituto di Krunic.

Milan, è in rotta col club: occasione di mercato

La rosea riporta clamorosamente dell’idea del Milan di poter ingaggiare Nemanja Matic, il centrocampista entrato di recente in collisione col suo club, il Rennes. Il 35enne ex United ha disertato gli allenamenti, e la società francese ha pubblicato un comunicato durissimo nei suoi confronti. A questo è seguito la risposta del calciatore sui social, dove chiedeva scusa per il gesto ma si giustificava con motivazioni legate ai figli e alla loro istruzione. Nonostante il riavvicinamento tra le parti, non sarà così semplice vedere ancora Matic indossare la maglia del Rennes, tra l’altro prossima avversaria del Milan in Europa League.

Tutto fa pensare che il centrocampista serbo cambierà squadra in questo mercato di gennaio, e la Gazzetta è sicura che il suo costo del cartellino sarebbe vicino a quello che ha incassato il Milan per la cessione di Krunic. Dunque, una buona occasione low cost, con Matic che tatticamente potrebbe prendere il posto del bosniaco. Poi, le sue qualità, nonostante i 35 anni, le conosciamo bene tutti. Al momento, sottolinea la rosea, si tratta di un’idea di mercato ma chissà che non possa concretizzarsi in qualcosa di più.