Mourinho ha deciso: la scelta su Dybala per Milan-Roma

È arrivata la decisione ufficiale sull’argentino per la sfida di domani sera tra il Diavolo e la formazione giallorossa

Mancano poco più di 24 ore ormai al big match della ventesima giornata di Serie A, ovvero Milan-Roma. I rossoneri e i giallorossi giocheranno questa sfida delicata e molto importante per la loro classifica.

L’obiettivo di entrambe le formazioni è quello di mettersi alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata in settimana per mano rispettivamente di Atalanta e Lazio. La squadra di Stefano Pioli vuole partire col piede giusto nel girone di ritorno, con l’obiettivo di migliorarsi e sperare in un calo delle due squadra in vetta. Gli uomini di José Mourinho vogliono invece reagire dopo il ko nel derby e cercano punti fondamentali nella corsa al quarto posto.

Nelle ultime ore teneva banco la questione relativa all’eventuale presenza di Paulo Dybala. Il 21 dei giallorossi aveva riscontrato un problema al flessore della coscia sinistra ed era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo della sfida con la Lazio. L’argentino aveva svolto nella giornata di ieri gli esami strumentali, che non avevano evidenziato lesioni ma solo un sovraccarico muscolare.

L’argentino salta la sfida con i rossoneri

Questa notizia aveva dato qualche speranza a José Mourinho e ai tifosi giallorossi, ma il verdetto sarebbe arrivato comunque oggi con l’allenamento di rifinitura. C’era da capire se si poteva rischiare la Joya, in base alle sue sensazioni.

Il verdetto è arrivato ed è negativo per la Roma. Paulo Dybala infatti non sarà della sfida domani sera a San Siro. Come racconta Calciomercato.it, in effetti oggi l’argentino aveva smaltito il problema e in allenamento le sensazioni erano buone. Ciò nonostante, lo staff medico dei lupi e lo stesso Mourinho hanno deciso di non rischiare per evitare una nuova ricaduta. In effetti l’ex Juventus ha già saltato troppe sfide e un altro lungo stop sarebbe un gran problema per i capitolini.

A questo punto Mourinho studia le soluzioni alternative per il suo attacco. La prima scelta ricade sull’ex di turno, ovvero Stephan El Shaarawy e la sua velocità per affiancare Romelu Lukaku. La seconda ipotesi sarebbe quella di un attacco pesante con il doppio centravanti con il belga che sarebbe quindi affiancato da Andrea Belotti.