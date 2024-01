Le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Pioli lancia Gabbia titolare

Serie A, Milan-Roma: le formazioni scelte da Pioli e Mourinho per il big match di Serie A.

Dopo aver battuto Sassuolo ed Empoli, il Milan prova a vincere la terza partita consecutiva. Un successo sarebbe molto importante sia per la classifica sia per il morale. Anche se la Roma è distante 10 punti, si tratta comunque di uno scontro diretto in chiave Champions League. Fare bottino pieno in queste sfide dà sempre qualcosa in più.

Stefano Pioli ritrova Noah Okafor, che ha recuperato dall’ultimo infortunio muscolare ed è pronto a subentrare dalla panchina. Un rientro molto importante, un’alternativa in più per l’allenatore rossonero nel reparto offensivo. José Mourinho, invece, ha perso Paulo Dybala nel derby Coppa Italia perso contro la Lazio. Il tecnico portoghese non sarà in panchina, essendo squalificato a causa dell’espulsione rimediata contro l’Atalanta.

I cinque precedenti tra Pioli e Mourinho sono a favore dell’allenatore emiliano, mai sconfitto: tre vittorie e due pareggi.

Serie A, le scelte di Pioli e Mourinho per Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Nava, Mirante; Bartesaghi, Jimenez, Simic, Terracciano, Musah, Zeroli, Okafor, Jovic, Romero, Traore. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer; Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Pisilli, Zalewski, Belotti, Joao Costa. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.