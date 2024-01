Moncada spiazzato: si è inserito il Napoli

Il Napoli insidia la dirigenza rossonera per un obiettivo: De Laurentiis potrebbe mettere sul tavolo l’offerta giusta.

Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma ha confermato l’intenzione di prendere un nuovo difensore centrale. Il rientro anticipato di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal non è sufficiente per sistemare la retroguardia.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani sono al lavoro su più tavoli per portare a Milanello un buon rinforzo. Si era pensato anche a un colpo grosso come l’acquisto di Radu Dragusin o di Alessandro Buongiorno, però per il primo c’è già l’accordo Genoa-Tottenham e per il secondo non c’è la volontà del Torino di vendere. Sicuramente entrambi sono profili adatti alle esigenze della difesa rossonera, ma non li vedremo arrivare in questo mese di gennaio.

Napoli all’assalto dell’obiettivo del Milan

Uno dei nomi presenti nella lista del Milan è Lilian Brassier, 24enne francese in forza al Brest. Moncada in persona ha confermato pubblicamente l’interesse per questo giocatore, aggiungendo che non c’era ancora alcun tipo di accordo. I contatti vanno avanti da giorni, però non si è arrivati a un’intesa per il trasferimento.

Brassier piace molto anche un’altra squadra della Serie A: il Napoli. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, gli azzurri si sono inseriti sul difensore. Non è ancora trapelata l’esistenza di un’offerta, ma il Milan deve stare attento. Anche se il calciatore aveva detto sì a un trasferimento in rossonero, mettendo in standby altre opzioni, non può prendersela comoda.

Se il Napoli mettesse sul tavolo 10-12 milioni di euro, potrebbe convincere il Brest a vendere Brassier. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare, quindi è anche nell’interesse del club francese trovare una soluzione già in questo mercato di gennaio, così da non dover ulteriormente abbassare le richieste in estate.

Il classe 1999 piace molto anche per la sua duttilità tattica. Infatti, è un difensore centrale mancino che può agire pure da terzino. In caso di difesa a tre, può essere impiegato da braccetto sinistro. Moncada lo conosce bene, lo segue da anni ormai e vorrebbe portarlo a Milanello.

Il Napoli si è messo in mezzo e il direttore tecnico rossonero dovrà prestare attenzione. Anche una piazza come quella campana può attirare Brassier, che ha nel Milan la prima scelta ma che può iniziare a valutare altre opportunità se Moncada non dovesse chiudere l’affare a breve.