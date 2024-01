Milan-Roma in diretta, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Serie A, Milan-Roma in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2023/2024.

Archiviata la delusione per la sconfitta contro l’Atalanta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan cerca riscatto in campionato. Stasera a San Siro c’è la Roma, a sua volta eliminata dalla Lazio nella coppa nazionale e desiderosa di tornare a vincere. All’andata i rossoneri hanno vinto 2-1 allo stadio Olimpico, vedremo se sapranno trionfare anche in casa.

Serie A, Milan-Roma: la cronaca della partita

Alle ore 20:45 l’arbitro Guida fischierà l’inizio del match, seguitelo con noi!

Le formazioni ufficiali di Pioli e Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disposizione: Nava, Mirante; Bartesaghi, Jimenez, Simic, Terracciano, Musah, Zeroli, Okafor, Jovic, Romero, Traore. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer; Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Pisilli, Zalewski, Belotti, Joao Costa. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.