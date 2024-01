Milan-Roma, la carica di Ibra e Cardinale: discorso alla squadra

L’ex centravanti rossonero e il proprietario di RedBird hanno fatto un discorso motivazionale ai giocatori negli spogliatoi

Manca davvero pochissimo ormai all’inizio di Milan-Roma, il posticipo domenicale della ventesima giornata di Serie A. Il Diavolo vuole continuare la striscia positiva in campionato e mettersi alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Anche i giallorossi hanno l’obbligo di reagire dopo l’uscita di scena nella coppa nazionale, arrivata peraltro nel derby contro la Lazio. I rossoneri vogliono blindare ancor di più il terzo posto, approfittando dei passi falsi di Fiorentina e Bologna dietro, mentre i capitolini sperano di approfittarne per avvicinare la quarta piazza in classifica. I presupposti per una grande sfida quindi non mancano affatto

Come era stato ampiamente anticipato, ad assistere alla sfida ci saranno sia Zlatan Ibrahimovic che Gerry Cardinale, per la prima volta insieme dal ritorno di Ibra. L’ex attaccante svedese e il proprietario di RedBird saranno finalmente entrambi in tribuna per questa sfida. La loro presenza rappresenta uno stimolo importante per i giocatori, che sicuramente avranno un motivo in più per dare tutto in campo oggi e uscire con un risultato positivo.

Secondo quanto raccontato a Milan TV, infatti, Ibrahimovic e Cardinale hanno caricato la squadra prima della partita con un discorso motivazionale negli spogliatoi. La sfida è cruciale e l’appoggio di due figure come loro è di certo un qualcosa di buono per staff e squadra, che sente l’appoggio del club. I due stanno seguono anche il riscaldamento della squadra a bordocampo.