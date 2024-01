Mourinho sorprende tutti: novità nella formazione di Milan-Roma

Mourinho ha deciso di fare un cambiamento sorprendente nell’undici titolare che affronterà stasera la squadra di Pioli.

Alle 20:40 il Milan affronta la Roma a San Siro e vuole vincere per consolidare il terzo posto nella classifica del campionato. Inoltre, non vuole perdere ulteriore contatto dalla capolista Inter, ora a +12 dopo aver vinto a Monza.

Stefano Pioli è una sorta di bestia nera per José Mourinho, che in cinque confronti finora non ha mai vinto. Due pareggi e tre sconfitte per il portoghese. L’ultimo KO risale alla partita del girone di andata, quando i rossoneri si sono imposti per 2-1 allo stadio Olimpico. Vedremo se l’allenatore rossonero riuscirà a rimanere imbattuto. Da ricordare che lo Special One non sarà in panchina a causa di una squalifica.

Milan-Roma, le probabili formazioni della partita

Pioli schiererà il Milan con il consueto 4-2-3-1. Davanti a Mike Maignan ci sarà il quartetto Calabria-Kjaer-Gabbia-Hernandez. A centrocampo tanta qualità con Yacine Adli e Tijjani Reijnders. Sulla trequarti agirà Ruben Loftus-Cheek, che dovrà dare un grande aiuto alla mediana. Sulle fasce i titolarissimi Christian Pulisic e Rafael Leao, mentre l’attaccante sarà Olivier Giroud.

Per quanto concerne la Roma, il modulo di base sarà il 3-5-2. Mourinho ha comunque deciso di sorprendere. Infatti, Sky Sport ha rivelato che in porta ci sarà Miler Svilar invece di Rui Patricio. Non è ancora chiaro se sia una normale scelta tecnica e o se l’ex Sporting abbia accusato qualche problema fisico. Gianluca Mancini, Diego Llorente e Rasmus Kristensen dovrebbero comporre il reparto difensivo. A centrocampo sulle fasce dovrebbero esserci Zeki Celik e Nicola Zalewski, mentre al centro ci sarà il terzetto Cristante-Paredes-Bove. In attacco Andrea Belotti sostituirà l’infortunato Paulo Dybala e affiancherà Romelu Lukaku.

SERIE A, MILAN-ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PIOLI E MOURINHO

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.