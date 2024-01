Milan, colpo in difesa: “Porte aperte alla cessione a gennaio”

Novità su uno degli obiettivi dichiarati del Milan per gennaio, un difensore che sembra essere in cima alla lista dei desideri rossoneri.

Il Milan senza dubbio spingerà per avere un nuovo difensore centrale entro fine gennaio. L’obiettivo primario dei dirigenti rossoneri è scritto: urge acquistare uno stopper che possa tamponare, con qualità e prontezza, i tanti forfait difensivi. In primis quelli di elementi come Tomori, Thiaw e Kalulu, che resteranno ai box ancora per settimane.

Diversi i profili sondati dal Milan in queste settimane. Da calciatori di grande esperienza internazionale, come Lenglet del Tottenham che però appare una pista bloccata, fino a talenti del nostro campionato come Dragusin e Buongiorno. Il primo però è finito in Premier per più di 30 milioni di euro, l’altro è considerato incedibile e costoso dal Torino.

Resta viva la pista che porta al francese Lilian Brassier, talento del Brest e rivelazione del campionato di Ligue 1. Mancino naturale, abile a giocare anche da terzino, il coriaceo difensore potrebbe essere il colpo ideale per questa finestra invernale. Conferme in tal senso arrivano direttamente dalla Francia e dal club d’appartenenza.

Il presidente del Brest apre alla cessione di Brassier

Denis Le Saint, presidente del Brest, ha parlato nelle scorse ore a Prime Video proprio del futuro del suo calciatore. Brassier è molto richiesto, visto che oltre al Milan c’è anche una proposta pronta del Monaco. Ma il classe ’99 sembra preferire l’approdo in Serie A, che avverrà alle giuste condizioni.

Il patron del club della Bretagna ha fatto chiarezza, aprendo alla cessione immediata del difensore mancino: “La porta per la sua partenza è aperta. Ci sono possibilità che parta e possibilità che resti con noi. Ma serve un’offerta convincente, visto che in questi anni Brassier è cresciuto molto. Potrebbe esserci già un nuovo progetto pronto per lui”.

Frasi chiare che faranno sicuramente piacere al Milan, meno ai tifosi del Brest che considerano il centrale francese un punto fermo della propria squadra. Le Saint sa bene che una proposta in arrivo dal top club italiano farebbe vacillare le resistenze di chiunque. Ma l’operazione è ancora lontana dal dichiararsi conclusa.

Infatti il Brest chiede una cifra tra i 10 ed i 13 milioni di euro per il cartellino del centrale di origine guadalupense. Brassier può partire ma senza ulteriori sconti, dunque servirà uno sforzo economico da parte del Milan e della proprietà RedBird. Chissà che nell’ultima apparizione milanese di Gerry Cardinale non si sia parlato anche di investimenti per gennaio.