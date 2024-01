Milan-Monza, asse caldissimo: un altro affare sta per chiudersi

Il club brianzolo ha messo nel mirino un altro giovane calciatore dei rossoneri: il Diavolo potrebbe aprire al prestito

Siamo già a metà gennaio e non rimane tantissimo tempo per le trattative del mercato invernale. Le società per questo hanno fretta e intendono accelerare per chiudere le ultime operazioni, in entrata e in uscita.

Il Milan ha piazzato il colpo Terracciano dal Verona e cerca un altro difensore centrale dopo aver fatto tornare Gabbia, ma allo stesso tempo è attento anche alle cessioni. La prima partenza è stata quella di Rade Krunic, che si è accasato in Turchia al Fenerbahce. La società rossonera sta però lavorando per piazzare anche altri elementi, che al momento stanno trovando poco spazio nella rosa.

Un movimento di mercato, che riguarda indirettamente il Diavolo, è stato il passaggio di Daniel Maldini dall’Empoli al Monza, sempre chiaramente in prestito dal Milan. Il fantasista, figlio di Paolo, non si è ambientato in Toscana e ha scelto di concludere la stagione alla corte di Raffaele Palladino. In estate, invece, c’è stato il passaggio di Colombo in prestito. Ora i brianzoli hanno però messo nel mirino un altro giovane di proprietà del Milan, con Adriano Galliani che sta sfruttando gli ottimi rapporti con i rossoneri.

Dal Milan al Monza: un altro prestito

L’obiettivo del Monza è Davide Bartesaghi, l’esterno sinistro della Primavera del Milan, che è stato promosso in prima squadra da Stefano Pioli in questa prima parte di stagione, anche se ultimamente non ha trovato spazio.

Il tecnico ha fatto altre scelte sull’out di sinistra come vice Theo Hernandez, andando a inserire prima Alessandro Florenzi e poi anche il giovane Alex Jimenez, spagnolo in prestito dal Real Madrid. I rossoneri sono decisamente coperti in quel ruolo anche perché è arrivato Filippo Terracciano dall’Hellas Verona, che può giocare su entrambe le fasce. Ecco quindi che Bartesaghi è sceso nelle gerarchie ed è in uscita.

Ecco quindi che il classe 2005 piò essere un’opportunità per i biancorossi, chiaramente in prestito. Dopo la cessione in estate di Carlos Auugusto, è arrivato Kyriakopolous che non ha però convinto a pieno in quella zona di campo, mentre Patrick Ciurria è adattato e di norma gioca a destra. L’altro obiettivo della lista del Monza è Mitchell Bakker dell’Atalanta, e anche in questo caso si parla di un prestito.