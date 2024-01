Scatta la squalifica: un titolare out per Milan-Bologna

Motta perde un titolare in vista della prossima partita di campionato contro i rossoneri: il nome del sostituto sembra scontato.

Il Bologna ha subito una battuta d’arresto nelle ultime tre giornate di Serie A, nelle quali ha conquistato solamente un punto. Sconfitta 3-0 contro l’Udinese, pareggio 1-1 contro il Genoa e infine sconfitta 2-1 contro il Cagliari.

La squadra di Thiago Motta non vive un periodo particolarmente positivo. Anche in Coppa Italia è arrivata la delusione dell’eliminazione contro la Fiorentina, che ai Quarti ha avuto la meglio ai calci di rigore. Nonostante gli ultimi risultati non brillanti, la stagione dei rossoblu rimane positiva. Le chance di qualificarsi a una coppa europea per la prossima stagione rimangono vivissime.

Bologna, scatta la squalifica: niente Milan

Il KO a Cagliari è stato particolarmente deludente, vito che il Bologna si era portato in vantaggio dopo 24 minuti con Riccardo Orsolini e pensava di aver ben instradato la partita. Ma già al 31′ è arrivato il pareggio di Andrea Petagna, poi al 61′ un’autogol di Riccardo Calafiori ha regalato i 3 punti alla squadra di Claudio Ranieri.

Oltre alla sconfitta, un’altra nota negativa per Thiago Motta è stata l’ammonizione di Stefan Posch. Dopo soli 3 minuti di partita il terzino destro austriaco ha preso un cartellino giallo pesante. Infatti, essendo diffidato, salterà la prossima partita di campionato. In teoria i rossoblu avrebbero dovuto giocare contro la Fiorentina, però la squadra toscana sarà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Di conseguenza, il prossimo impegno sarà quello del 27 gennaio contro il Milan.

Posch a San Siro non potrà giocare, quindi Motta dovrà schierare qualcun altro come terzino destro nel suo 4-2-3-1. La soluzione logica e scontata è l’utilizzo di Lorenzo De Silvestri, che da novembre sta trovando poco spazio: solo 3 minuti in Serie A contro il Genoa e 44 in Coppa Italia contro l’Inter.

Nel Bologna c’è anche Alexis Saelemaekers che in caso di necessità potrebbe giocare in quella posizione, lo ha già fatto in passato. Ma finora Motta lo ha sempre schierato come esterno offensivo e probabilmente non lo arretrerà sulla linea di difesa. De Silvestri rimane il principale candidato a sostituire Posch.

Il Milan sarà molto attento in occasione del match del 27 gennaio, dato che nella squadra rossoblu ci sono alcuni giocatori che piacciono parecchio. Uno su tutti è Joshua Zirkzee, attaccante che sta esplodendo in questa stagione. Anche Lewis Ferguson, 24enne centrocampista offensivo scozzese, viene seguito.