Colombo più soldi: l’offerta del Milan per Buongiorno, cifre e dettagli

La trattativa fra il Milan e il Torino si è scaldata molto nelle ultime ore: i rossoneri vogliono il centrale e hanno fatto la loro proposta

Lo aveva confermato Stefano Pioli nel corso di una conferenza stampa qualche giorno fa. La società è ancora al lavoro sul mercato perché c’è necessità di fare qualcosa nel reparto arretrato, e le ultime notizie vanno proprio in questa direzione.

Il Milan vuole un difensore centrale importante e lo vuole immediatamente, per cui sta provando a chiudere la questione già per gennaio. Nelle ultime ore il nome che ha sbaragliato decisamente la concorrenza è quello di Alessandro Buongiorno, considerato dalla dirigenza come l’obiettivo principale per rinforzarsi in questo ruolo. Ricordiamo che il Diavolo è in grande emergenza dietro per le assenze di Tomori, Thiaw e Kalulu.

Per il rientro dei primi due non manca tantissimo, ma in queste settimane ci sono partite importanti e mister Pioli avrebbe gran bisogno subito di un elemento chiave a guidare la retroguardia. Il rientro di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal ha messo infatti una pezza, ma non basta. Ecco quindi che il club rossonero ha accelerato per il classe 1999 di proprietà dei granata e ha presentato la prima offerta ai piemontesi.

Il Toro ha accettato la contropartita: c’è ancora distanza

L’operazione è complicata ma una spinta importante è dovuta al fatto che il Torino ha accettato l’inserimento del classe 2002 Lorenzo Colombo nella trattativa. Il centravanti è attualmente in prestito dal Diavolo al Monza, dove ha realizzato tre reti in questa prima parte di stagione.

La notizia è stata riportata da Sportmediaset, che spiega che i rossoneri hanno messo sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino del centravanti. La cifra, tuttavia, ancora non basta per convincere Cairo, che valuta Buongiorno 35 milioni di euro, mentre Colombo solo 10, per cui vorrebbe che il Milan alzasse ulteriormente il conguaglio economico. La distanza non comunque incolmabile.

Buongiorno ha collezionato 17 presenze in campionato mettendo a segno anche 3 reti, l’ultima delle quali contro il Napoli. Finora ha collezionato 4 ammonizioni. Vanta anche 2 presenze con la maglia della Nazionale Italiana, una in Nations League e una nelle qualificazioni agli Europei. Le due parti si riaggiorneranno sicuramente a breve, ma ora l’affare sembra possbibile.