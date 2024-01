Da Thiago Motta a Zirkzee, nasce il Milan del futuro: le ultime da Di Marzio

Di Marzio ha risposto in merito al futuro della panchina rossonera: la permanenza di Pioli appare improbabile a fine stagione.

In questa stagione Stefano Pioli è stato messo in discussione più che mai da quando è al Milan e ci sono forti dubbi sul fatto che venga confermato fino alla scadenza del contratto (giugno 2025). La sensazione è che il suo ciclo sia finito e che la scelta migliore sia cambiare guida tecnica per portare avanti il progetto.

Anche se molti tifosi hanno invocato l’esonero in questi mesi, il club pensa di andare avanti fino a fine stagione con Pioli. Rimanendo saldamente in zona Champions nella classifica della Serie A e disputando una buona Europa League, l’allenatore emiliano eviterà il licenziamento anticipato. Da considerare anche che, tolta l’ipotesi Ignazio Abate della Primavera, non ci sarebbe un piano B per l’immediato. Tutti i tecnici che piacciono possono arrivare solamente al termine della stagione.

Antonio Conte o Thiago Motta? Risponde Di Marzio

Per sostituire Pioli stanno circolando soprattutto due nomi: Antonio Conte e Thiago Motta. Nonostante i suoi noti precedenti con Juventus e Inter, la candidatura del primo è sostenuta da tanti tifosi. Viene visto come l’uomo giusto per portare una mentalità vincente e una migliore valorizzazione della squadra. L’italo-brasiliano, ex giocatore interista, è uno dei profili emergenti della Serie A e con il Bologna sta facendo molto bene.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto della situazione: “Non ci sono stati contatti con Conte, al momento. Io penso più a una soluzione tipo Motta, un giovane così, con cui aprire un ciclo. Con Pioli penso che si vada verso una fine naturale del ciclo. Con Motta potrebbe arrivare anche Zirkzee. Gli ha già detto ‘Se vado via, tu vieni con me’“.

Il noto giornalista nega che il Milan abbia intavolato dei dialoghi con Conte, anche se diverse fonti spiegano che comunque è tra le idee della dirigenza per il futuro. A suo avviso è più probabile che arrivi un tecnico più giovane e indica in Motta il nome giusto per ripartire. Tra l’altro l’attuale condottiero del Bologna vorrebbe portarsi anche Joshua Zirkzee nella sua prossima avventura.

Il 22enne olandese è esploso in questa stagione ed è finito nel mirino di diverse società importanti, Milan incluso. Serviranno almeno 45-50 milioni per strapparlo al Bologna, che dovrà girare poi il 40% del ricavato al Bayern Monaco. Lo stesso Bayern ha anche una clausola di riacquisto da 40 milioni da poter esercitare nel caso in cui volesse riportare Zirkzee in Baviera.