Dal Milan al Bayern Monaco, c’è l’offerta ufficiale: i dettagli

Dopo la trattativa saltata con il club rossonero si sono fatti sotto i bavaresi: c’è l’offerta da parte dei campioni di Germania

Come ormai tutti ben sanno, il mercato è sempre incerto e ricco di ostacoli, intoppi e colpi di scena. Le trattative moderne per i trasferimenti di un calciatore sono lunghe e complesse e basta poco perché un affare possa saltare.

È successo in questa estate per un calciatore importante come Lazar Samardzic, il cui passaggio all’Inter è sfumato per incomprensioni, ed è accaduto anche qualche giorno fa al Milan per l’acquisto di un giovane talento. Stiamo chiaramente facendo riferimento al gioiellino serbo Matija Popovic, considerato uno dei migliori prospetti in Europa, sul quale il Diavolo si era fiondato in modo concreto ed era arrivato a un passo dalla chiusura dell’affare.

Il 18enne si è liberato dal Partizan Belgrado e dal 1° gennaio è un giocatore svincolato libero di firmare per qualsiasi club. I rossoneri avevano fatto tutto quello che dovevano fare, dopodiché gli sviluppi sono stati clamorosi e il tutto è saltato. Sembra che gli agenti del talento serbo si siano presentati a Milano inaspettatamente con richieste di commissioni molto alte per la firma e il Milan non abbia accettato queste condizioni.

Offerta dei bavaresi, ma c’è un’altra italiana

Subito dopo che l’affare era tramontato, si è vociferato con insistenza dell’inserimento della Juventus su Popovic, con l’entourage in viaggio verso Torino, ma al momento la realtà è che il futuro del classe 2006 è davvero incerto.

Florian Plettenberg ha svelato sul proprio profilo Twitter che c’è il Bayern Monaco che sta provando concretamente ad ingaggiarlo e ha presentato un’offerta agli agenti. Il giornalista afferma che il ragazzo è un grande tifoso dei bavaresi e che i campioni di Germania pensano di fargli fare un po’ di esperienza in prima squadra con Tuchel, prima di mandarlo in prestito per velocizzare il suo processo di crescita.

Plettenberg spiega inoltre che c’è anche il Napoli a seguire il diciottenne in questo momento, così come altri club di Bundesliga. Popovic, che ha stupito tutti nell’Europeo U17 con la propria selezione, impressionando per le sue qualità tecniche abbinate a quelle fisiche. Chi lo conosce giura che si tratta di un astro nascente. Staremo a vedere chi riuscirà ad assicurarsi le sue prestazioni per i prossimi anni.