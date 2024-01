Milan, colpo dalla Juventus: proposto l’attaccante

Gli intermediari hanno ripresentato al club rossonero la possibilità di arrivare all’attaccante dei bianconeri: non trova più spazio

Il Milan lavora in maniera costante sul mercato perché mancano ancora diversi giorni alla chiusura della sessione invernale. Il rientro di Gabbia dal prestito al Villarreal e l’arrivo di Terracciano dal Verona non sono infatti sufficienti.

Il club rossonero è occupato soprattutto ad arrivare a un centrale difensivo importante e non molla la pista che porta ad Alessandro Buongiorno del Torino. Con i granata c’è l’accordo per l’inserimento di Lorenzo Colombo nell’affare, ma ancora c’è distanza sulla cifra del conguaglio economico. La due parti stanno trattando e Stefano Pioli spera di avere il suo rinforzo nel reparto arretrato quanto prima possibile.

Il colpo in attacco è stato messo invece in stand-by, anche perché Olivier Giroud e Luka Jovic stanno facendo una stagione in linea con le aspettative. Tuttavia, la dirigenza è sempre attenta a qualche occasione che potrebbe venirsi a creare in questi giorni, e in effetti una è spuntata adesso. Si tratta di Moise Kean, accostato nuovamente al Diavolo oggi dal Corriere dello Sport. Il quotidiano romano precisa che, nelle scorse ore, gli intermediari hanno proposto il nome dell’attaccante della Vecchia Signora, che in questo momento è in uscita.

Kean in uscita dai bianconeri: la concorrenza

L’esplosione del giovanissimo turco Kenan Yildiz ha chiuso ancor più lo spazio per il 23enne, che a questo punto valuta di provare una nuova esperienza per avere qualche chance di essere chiamato agli Europei dal ct Luciano Spalletti.

Il Corriere dello Sport spiega che Kean piace anche al Monza e alla Fiorentina e che ci sono anche delle opzioni all’estero. Chiaramente i brianzoli avrebbero bisogno di sostituire Colombo, nel caso venisse dirottato al Torino nell’operazione Buongiorno, mentre la Viola non sta ottenendo il massimo da Beltran e Nzola e valuta anche il suo profilo. L’attaccante della Juve può poi esere impiegato anche sull’esterno.

Non è la prima volta che si parla di Kean in chiave Milan, tanto che anche n egli ultimi giorni del mercato estivo era stata segnalata questa ipotesi, prima che il Milan virasse definitivamente su Jovic. In questa stagione il classe 2000 ha collezionato 12 presenze in campionato, senza mai trovare la via della rete, anche se ha segnato un gol in Coppa Italia. Da metà dicembre è ai box per infortunio ma i tempi di recupero non sono lunghi.