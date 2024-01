Milan, nuovo sponsor da Dubai: il comunicato ufficiale

Il club rossonero ha annunciato una nuova importante partnership con una realtà degli Emirati Arabi Uniti.

Il Milan in questi anni sta crescendo sul piano commerciale e ciò traina l’aumento del fatturato, assieme ai risultati sportivi. La proprietà americana RedBird punta molto sia sul mercato degli Stati Uniti sia sul Medio Oriente. Non a caso, è stata realizzata una sede anche a Dubai.

Poco fa, la società rossonera ha ufficializzato l’accordo con CFI Financial Group, piattaforma di online trading che è leader nella regione MENA e che ha sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. CFI diventa nuovo Official Online Trading Partner del Milan, arricchendo la famiglia dei Global Partner del club.

La società degli EAU ha oltre 25 anni di esperienza e sedi operative nella regione MENA, ma opera anche a livello globale da realtà centrali come Londra, Dubai e Larnaca. Offre condizioni commerciali vantaggiose: spread a zero pip e zero commissioni, oltre all’accesso a più di 26 mercati tra cui azioni, materie prime e valute. È presente in oltre 100 paesi e recentemente ha iniziato ad adottare e integrare la tecnologia IA per fornire ai clienti strumenti più all’avanguardia e soluzioni più innovative.

La partnership tra Milan e CFI Financial Group offrirà anche esperienze e promozioni esclusive per i tifosi rossoneri e i clienti della piattaforma. Maikel Oettle, chief commercial officer del club, si è detto contento della collaborazione siglata: “Siamo molto orgogliosi di accogliere CFI Financial Group tra i Global Partner di AC Milan. Questa è una collaborazione che andrà oltre i tradizionali confini di una sponsorizzazione, a testimonianza di una visione comune di eccellenza e progresso. La partnership è un’ulteriore dimostrazione della rilevanza globale di AC Milan, con la nuova sede casa Milan Dubai che gioca un ruolo fondamentale nella coltivazione di nuove relazioni in Medio Oriente, come quella appena annunciata“.