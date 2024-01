Mourinho, dopo Inter e Roma un’altra big italiana: contatti avviati

Appena esonerato dalla Roma, l’allenatore portoghese è già al centro di un’indiscrezione sorprendente: il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia.

Dopo due anni e mezzo, l’esperienza di José Mourinho sulla panchina giallorossa è terminata con un esonero. Fatale la sconfitta 3-1 contro il Milan nell’ultima giornata di campionato.

Anche se tanti tifosi erano ancora dalla parte del tecnico, la società ha deciso di fare un cambiamento. È stato il proprietario Dan Friedkin in persona a comunicare il licenziamento al diretto interessato. L’uomo d’affari americano non era contento del rendimento della squadra e ha ritenuto opportuno esonerare lo Special One, vincitore della Conference League nel 2022 e finalista in Europa League nel 2023. Il nono posto nella attuale classifica della Serie A è deludente, anche se la distanza dalla zona Champions è di soli 5 punti.

José Mourinho ancora in Serie A?

Mourinho non dovrebbe faticare a trovare una squadra per la prossima stagione e nel recente passato aveva anche aperto all’ipotesi Arabia Saudita. In questi mesi valuterà tutte le offerte e poi prenderà una decisione.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Carlo Alvino e confermato anche da Sportmediaset, dopo l’esonero dalla Roma Jorge Mendes ha avuto una telefonata con Aurelio De Laurentiis. L’agente dell’allenatore portoghese ha cercato di capire se possa esserci un interesse in vista della prossima stagione. Una chiamata esplorativa. Il presidente del Napoli ha dato una risposta attendista, in questo momento ha altri nomi in cima alla lista delle preferenze. Ad esempio, Antonio Conte.

Una piazza come quella napoletana piacerebbe a Mourinho, che andrebbe ad ereditare una squadra con degli ottimi valori. Tuttavia, De Laurentiis è consapevole delle difficoltà che possono sorgere ingaggiando un personaggio come lui. Al momento, non sembra convinto e preferisce altre soluzioni. Non ha detto un no definitivo a Mendes, però ha preso tempo e spera di convincere Conte.

L’allenatore pugliese è stato accostato pure a Juventus e Milan. In entrambi i casi, molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese su Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Il tecnico toscano è secondo nella classifica della Serie A e in semifinale di Coppa Italia, mentre il collega è terzo in campionato e deve giocare il playoff di Europa League dopo essere stato eliminato in Champions (e anche in Coppa Italia).

Conte ha già allenato Juve e Inter, gli piacerebbe guidare un’altra big del calcio italiano. Ci sono tanti tifosi del Milan che lo vorrebbero al posto di Pioli, ma non sembra esserci una trattativa per adesso.