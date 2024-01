Infortunio Bennacer, l’esito della risonanza magnetica: le ultime

Notizia a sorpresa dal ritiro dell’Algeria: il centrocampista rossonero ha accusato un problema muscolare. Per fortuna gli ultimi aggiornamenti sono incoraggianti.

La Coppa d’Africa a metà stagione è una spina nel fianco delle squadre che devono concedere i propri calciatori alle rispettive nazionali impegnate nella competizione. Oltre al fatto di non averli a disposizione, c’è anche il rischio che subiscano degli infortuni. Purtroppo, è quello che è successo a Ismael Bennacer.

Secondo quanto rivelato da Ennahar TV, il centrocampista del Milan ha accusato un infortunio di tipo muscolare. Durante l’allenamento con l’Algeria ha avvertito un dolore all’adduttore e si è recato presso l’ospedale di Bouaké per dei controlli. La risonanza magnetica non ha evidenziato nulla di grave, quindi l’allarme sembra rientrato. Il giornalista algerino Osmani Kamel riferisce che il giocatore è tornato regolarmente in albergo, dove è stato sottoposto a dei messaggi. Dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la partita contro il Burkina Faso.

L’Algeria ha deluso nella prima partita della fase a gironi della Coppa d’Africa, che si sta svolgendo in Costa d’Avorio. Infatti, ha pareggiato 1-1 contro l’Angola. Vincere il match di domani è fondamentale. Vedremo se Bennacer verrà schierato come titolare o verrà preservato dal suo commissario tecnico, nel caso in cui dovesse essere arruolabile. Ovviamente, il Milan è informato della situazione e spera che nella nazionale algerina vengano prese le giuste decisioni per evitare che il centrocampista possa andare incontro a problematiche. Ha già dovuto fare i conti con un grave infortunio a un ginocchio ed è stato fuori tanti mesi, quindi bisogna prestare attenzione.