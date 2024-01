Milan, addio Florenzi: il sostituto a parametro zero

Il futuro dell’ex Roma in rossonero è tutt’altro che certo, nonostante il contratto: occhio alla pista che potrebbe non esser tramontata

Il Milan ora è totalmente focalizzato su questa seconda parte di stagione per disputarla nel migliore dei modi e provare a contendere fino alla fine il titolo. I rossoneri sono in corsa anche in Europa League e quindi gli obiettivi per concludere bene l’annata non mancano.

La società sta lavorando già ora sul mercato per rinforzarsi ma, come al solito, il grosso verrà fatto durante la prossima estate. C’è infatti da capire su chi deciderà di puntare ancora la dirigenza, e chi invece non farà più parte del progetto rossonero dalla prossima stagione. Uno dei calciatori in dubbio al momento è Alessandro Florenzi, su cui si stanno facendo delle attente valutazioni in chiave futuro.

L’ex romanista ha ancora un anno di contratto e sicuramente rimane un leader di questo spogliatoio, come dimostra il discorso fatto alla squadra sotto la curva dopo la vittoria con il Monza. Il 32enne, arrivato due anni e mezzo fa al Diavolo, è subito stato protagonista nell’anno dello Scudetto, anche se è spesso stato vittima di infortuni che ne hanno condizionato le presenze e le prestazioni.

Juan Miranda, pista non ancora tramontata?

In tanti si chiedono se anche lui farà parte del futuro del Milan, ma la certezza non c’è affatto. Anzi, l’acquisto di qualche giorno fa di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona è un segnale che potrebbe far pensare a un suo addio.

Il nuovo acquisto del Diavolo è un giocatore molto duttile e può giocare su entrambe le fasce, ma il Milan avrebbe effettivamente bisogno di un terzino di piede mancino, che possa rappresentare una valida alternativa quando non ci sarà Theo Hernandez. Il nome di Juan Miranda è sempre caldo e continua a farlo anche Alessandro Jacobone: “Non definirei morta la pista che porta allo spagnolo del Betis”.

Il Milan ha avuto dei contatti per il laterale spagnolo ex Barca, che si libererà a parametro zero il prossimo giugno, anche se sembra che se non ci sono aggiornamenti in tal senso orami da qualche mese. Staremo dunque a vedere se i colloqui sono stati interrotti, o se Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada continuano a lavorare sotto traccia per il classe 2000, o magari anche su altri profili.