Allarme Bennacer: nemmeno in panchina per Algeria-Burkina Faso

Il centrocampista dei rossoneri non è né tra i titolari né in panchina per la sfida di oggi della sua nazionale in Coppa d’Africa

È cominciata da poco la sfida tra Algeria e Burkina Faso, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa. La notizia che stupisce tutti in questi minuti è quella che riguarda Ismael Bennacer.

Il centrocampista del Milan infatti non è presente neanche in panchina per questo match. Si tratta di una notizia particolarmente negativa e preoccupante per quanto riguarda il classe ’97 perché ieri si era sparsa la voce di un problema muscolare rimediato dal giocatore durante un allenamento con la sua nazionale. L’assenza dell’ex Empoli in questa partita non fa quindi altro che confermare queste voci.

Bennacer aveva giocato la partita d’esordio delle Volpi del Deserto dei contro l’Angola (pareggiata per 1-1), partendo titolare e venendo sostituito al minuto 80′ dal romanista Houssem Aouar. Questa notizia non può far certamente piacere al Diavolo, che aveva trovato il suo regista dopo diversi mesi a causa del grave infortunio che gli era capitato nella scorsa stagione. Nelle prossime ore si capirà certamente con maggior certezza l’entità di questo nuovo problema fisico.