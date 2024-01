Dove vedere Udinese-Milan in streaming e diretta tv oggi

Il Milan affronta l’Udinese nella 21.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vedere la partita in programma sabato 20 Gennaio alle 20.45

Al BlueEnergy Stadium di Udine, il Milan cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato che consentirebbe ai rossoneri di consolidare il terzo posto e accorciare, provvisoriamente, da Juventus e Inter, quest’ultima attesa lunedì dalla finale di Supercoppa con il Napoli.

Una trasferta storicamente insidiosa per il Milan quella di Udine. La vittoria manca dal 1 novembre 2020 con la rovesciata di Ibra decisiva nell’1-2 finale a porte chiuse. Nell’annata scudetto sempre Ibra ha segnato, in extremis, il gol dell’1-1 mentre, lo scorso anno, i bianconeri si imposero 3-1 a marzo, nella partita in cui proprio Zlatan è andato a segno per l’ultima volta in carriera.

Al BlueEnergy Stadium, Pioli si affida allo stesso undici schierato nel convincente 3-1 rifilato alla Roma. Maignan tra i pali, Calabria, Gabbia, Kjaer e Hernandez nella linea a quattro di difesa. Adli confermato in mediana con Loftus Cheek e Reijnders. Tridente titolare con Giroud recuperato dall’influenza, Pulisic e Leao. Unico rientro tra gli infortunati, quello di Florenzi. Ancora assenti Tomori, Thiaw, Kalulu, Chukwueze e Bennacer, quest’ultimi impegnati in Coppa d’Africa.

Nell’Udinese, Cioffi conferma Okoye in porta al posto di Silvestri. Pereyra, in gol su rigore nello 0-1 dell’andata a San Siro, affiancherà Lucca in attacco. Dovrebbe cominciare dalla panchina, Samardzic, ancora al centro di rumors di mercato per una possibile cessione già a Gennaio.

Udinese-Milan, dove vedere la partita

Udinese-Milan di sabato 20 Gennaio sarà trasmessa in simulcast su Dazn e Sky Sport. Gli abbonati a Dazn potranno vederla tramite l’applicazione disponibile su vari device. Su Sky, invece, la partita andrà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Non è prevista la diretta tv sul canale Zona Dazn.

Al termine della partita, highlights disponibili nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24. Sempre dalla tarda serata, la differita di Udinese-Milan su Sky mentre su Dazn è possibile rivedere il match on demand dal menù dedicato alla Serie A.

Dopo l’Udinese, il Milan concluderà il mese di Gennaio con l’ultimo match contro il Bologna a San Siro in programma sabato 27 alle 20.45. Anche la sfida con i felsinei sarà visibile in diretta sia su Dazn che su Sky. Febbraio, invece, comincerà con la trasferta a Frosinone di sabato 3 Febbraio, partita trasmessa in esclusiva su Dazn e Zona Dazn.