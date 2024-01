Razzismo verso Maignan: Udinese-Milan sospesa per alcuni minuti

Brutto episodio nel primo tempo di Udinese-Milan: protagonisti i tifosi friulani, che si sono comportati in maniera indegna verso Maignan.

Al 33′ Fabio Maresca ha sospeso Udinese-Milan. Purtroppo, dei tifosi bianconeri hanno fatto degli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan. Era già successo in precedenza, però poi la scena si è ripetuta e il portiere francese ha lasciato proprio la porta. A quel punto l’arbitro ha fischiato lo stop della partita.

Maignan ha abbandonato il campo ed è stato seguito dai suoi compagni nel tunnel degli spogliatoi. Pure Stefano Pioli si è unito successivamente. Alcuni giocatori dell’Udinese sono andati sotto la Curva per placare i tifosi.

Dopo un po’ di minuti la partita è ripresa. Davvero un peccato vedere situazioni come queste nel 2024. Sky Sport spiega che Maresca e il quarto uomo hanno chiesto alla Procura Federale di andare dietro la porta di Mike. La risposta è stata: “Siamo già in due“. Importante monitorare la situazione. Ovviamente lo speaker ha invitato i tifosi bianconeri a non continuare ad avere una condotta di stampo razzista.

There is absolutely no place in our game for racism: we are appalled.

We are with you, Mike.#WeRespAct pic.twitter.com/GR52R7RR7G

— AC Milan (@acmilan) January 20, 2024