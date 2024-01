Dal Milan al Frosinone: affare a sorpresa

Il club gialloblù ha bussato alla porta del Diavolo per chiedere un elemento della squadra di Pioli in prestito: le ultime

Gli ultimi giorni di questo mercato di gennaio saranno molto movimentati, con i vari club intenti a chiudere le ultime operazioni per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Anche il Milan è interessato, non solo in entrata ma anche in uscita.

La società rossonera ha mosso qualche pedina in questi giorni, con il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e con l’arrivo di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona per 4.5 milioni di euro più 1 di bonus. Come spiegato anche da Stefano Pioli, ci sarebbe bisogno di un altro rinforzo in difesa e il club sta lavorando per accontentare l’allenatore, ma nel frattempo bolle qualcosa in pentola anche sul fronte delle cessioni.

Il primo addio è stato quello di Rade Krunic, con passaggio definitivo ai turchi del Fenerbahce, che seguivano il bosniaco ormai da diversi mesi. Il Diavolo è stato interessato indirettamente per il passaggio di Daniel Maldini, che è passato dall’Empoli al Monza, sempre in prestito. Ci sono però altri elementi che stanno trovando poco spazio nel Milan e per uno di questi si è fatto avanti il Frosinone nelle ultime ore.

I gialloblù si aggiungono alla lista delle pretendenti per il terzino

Stiamo parlando di Davide Bartesaghi. L’esterno sinistro è stato promosso in Prima Squadra da mister Stefano Pioli ad inizio stagione, per via dell’assenza di un vero e proprio vice-Theo Hernandez, e ha anche fatto il suo debutto contro il Verona.

Con il passare delle settimane, tuttavia, il classe 2005 non ha poi trovato molto spazio e nelle gerarchie è rimasto molto indietro. Il rientro di Alessandro Florenzi e la crescita di un altro giovane come lo spagnolo Alex Jimenez gli hanno di fatto chiuso ogni spazio. Ecco quindi che per il diciottenne si è parlato di alcune ipotesi in prestito. Il Monza era un’opzione di cui si era vociferato qualche giorno fa, ma ora è spuntato il Frosinone.

A dare la notizia è stato Nicolò Schira sul proprio account Twitter. L’esperto di mercato ha riferito che il club gialloblù, allenato da Eusebio Di Francesco, ha chiesto il ragazzo in prestito al Milan. I ciociari, infatti, in quel ruolo stanno facendo i conti con l’infortunio di Marchizza e hanno bisogno di un elemento che possa rimpiazzarlo. I rossoneri potrebbero lasciare andare il giocatore a titolo temporaneo e permettergli di giocare con più continuità.