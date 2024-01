Il Bayern lo soffia al Milan: affondo per il difensore

I campioni di Germania stanno provando l’assalto per uno degli obiettivi del Milan della prossima stagione se arrivasse Conte

In questi giorni è sicuramente il mercato a tener banco. Mancano ancora dieci giorni alla fine della sessione invernale dei trasferimenti e i club sono al lavoro per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan ha riportato in rossonero Matteo Gabbia interrompendo il prestito al Villarreal e ha poi prelevato Filippo Terracciano dall’Hellas Verona, ma ha bisogno di un altro centrale difensivo per mettere davvero apposto la situazione del reparto arretrato, vista la grande emergenza. Sappiamo però che il la società lavora anche in chiave futura e per la prossima stagione, consapevole che in estate potrebbe cambiare la guida tecnica.

Si è parlato molto del probabili arrivo di Antonio Conte. I giornali non si sono limitati ad accostare il tecnico barese alla panchina dei rossoneri, ma hanno anche spiegato cosa vorrebbe l’allenatore dal mercato, facendo qualche nome della sua eventuale lista. Uno di questi nomi circolati potrebbe però non essere arrivabile, perché il Bayern Monaco si è fiondato su di lui in queste ore e fa sul serio per portarlo subito in Baviera.

Mukiele è il primo obiettivo dei bavaresi, ma c’è l’alternativa

Stiamo parlando di Nordi Mukiele. Il terzino destro del PSG è chiuso da Hakimi, ma nell’ultimo match di Ligue 1 Luis Enrique gli ha preferito anche Zaire-Emery da adattato in quel ruolo. Il 26enne vorrebbe più spazio e può lasciare i parigini.

I campioni di Germania si sono allora fatti sotto, dopo aver già acquistato qualche giorno fa Eric Dier dal Tottenham. Sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Romano ha specificato che Mukiele resta l’obiettivo prioritario del Bayern per la fascia destra e i due club stanno lavorando per trovare l’accordo, per il quale al momento c’è ancora distanza. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Bundesliga, dato che il PSG lo aveva acquistato un anno e mezzo fa dal Lipsia.

L’esperto di mercato ha spiegato che i bavaresi hanno comunque già pronta l’alternativa e si tratta di Kieran Trippier del Newcastle. In caso di arrivo di Conte al Milan, Mukiele poteva essere una possibilità, ma è ovvio che questo accadrà solo se il classe 97′ non andrà in Bundesliga. Il laterale ha collezionato solo 10 partite dall’inizio della stagione e il suo contratto è in scadenza nel 2027.