Milan, sfuma il colpo dalla Premier: tutta colpa dell’infortunio

Uno degli obiettivi dichiarati del Milan per la difesa sembra essere ormai sfumato e fuori portata. Ecco cosa è successo in Premier.

L’intenzione del Milan è quella di spingere sull’acceleratore nelle prossime ore, per regalare a Stefano Pioli il tanto agognato difensore centrale che serve come il pane nelle rotazioni del reparto arretrato. L’identikit del calciatore in questione è ormai chiaro: uno stopper giovane, possibilmente low-cost, subito pronto all’uso.

Tanti i profili segnalati sul taccuino degli uomini mercato del Milan. Alcuni sono già sfumati da molto, sia per costi eccessivi sia perché hanno scelto altre soluzioni. Ma restano in piedi diverse piste, in particolare dall’estero. L’ultimo aggiornamento segnalato da Tuttosport però sembra escludere uno dei nomi maggiormente battuti.

Il capo dell’area scout Geoffrey Moncada ed il direttore sportivo Antonio D’Ottavio avevano messo gli occhi su un centrale in uscita dalla Premier League e già piuttosto noto nel campionato italiano. Un difensore poco utilizzato dal suo club, ma che ora potrebbe tornare utile alla causa, uscendo così dalle trame di mercato.

Gabriel va k.o., l’Arsenal blinda il difensore

Tra i profili da tempo seguiti dal Milan c’è anche il nome di Jakub Kiwior. Centrale polacco, di piede mancino, che già si è fatto apprezzare in Serie A con la maglia dello Spezia. Un calciatore su cui i rossoneri avevano anche messo le mani, prima che l’Arsenal lo portasse in Premier per 25 milioni di euro.

Kiwior ha finora giocato poco in campionato, visto che il tecnco Mikel Arteta lo considera per ora soltanto una buona alternativa in difesa. Una situazione che avrebbe potuto suggerire una partenza in prestito a gennaio per Kiwior, magari per tornare in Italia e dare una mano alla linea difensiva del Milan. Ma tutto sembra essere definitivamente sfumato.

Infatti nel match di ieri pomeriggio tra Arsenal e Crystal Palace (per la cronaca finito 5-0), il difensore titolare Gabriel Magalhaes si è infortunato. Nel finale di partita il brasiliano dei Gunners ha accusato un fastidio muscolare, che fa presagire uno stop di diverse settimane nel periodo di svolta della stagione inglese.

Arteta ha inserito Kiwior al posto dell’infortunato Gabriel. Un’indicazione su quale sarà la soluzione in casa Arsenal allo stop del difensore titolare. Ora il polacco ex Spezia potrebbe finalmente ritornare utile e prendersi un posto nell’undici iniziale, sfruttando l’infortunio del compagno. Un’esigenza, quella della squadra londinese, che toglie di fatto Kiwior dal mercato in uscita e annulla un’altra opzione di mercato per il Milan.