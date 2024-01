Inserimento a sorpresa: niente Monza, Bartesaghi verso un’altra squadra

Il giovane terzino sinistro dei rossoneri è destinato ad andare a fare esperienza in prestito nella seconda parte di stagione: la nuova pretendente

Mancano una decina di giorni alla chiusura del mercato di gennaio. La sessione invernale dei trasferimenti sta di fatto entrando nel vivo e anche il Milan deve chiudere le ultime operazioni, sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda gli acquisti, dopo l’arrivo di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona il club rossonero è concentrato sul fronte difensore. Alessandro Buongiorno rimane il primo obiettivo della lista per rinforzare il reparto arretrato di Stefano Pioli, vittima di tanti infortuni. Il Diavolo è però attivo anche sul fronte cessione e, dopo aver lasciato partire a titolo definitivo Rade Krunic al Fenerbahce, ora si sta concentrando su alcuni prestiti.

Uno dei giocatori che sembra destinato a lasciare Milanello per andare a fare esperienza altrove è senza dubbio Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è stato promosso in Prima squadra da mister Stefano Pioli ad inizio stagione e ha fatto il suo esordio nel match contro il Verona a San Siro. Successivamente, pero, il tecnico emiliano gli ha dato poche chance a causa del ritorno di Alessandro Florenzi e dell’esplosione dello spagnolo Alex Jimenez.

Solo un sondaggio dall’altro club

Ecco quindi che il giocatore è in uscita e su di lui è spuntato il Frosinone. La notizia, riportata ieri da Nicolò Schira, è stata oggi confermata anche da Matteo Moretto.

L’esperto di mercato ha assicurato che sono in corso dei dialoghi tra il club di via Aldo Rossi e quello laziale per il trasferimento in prestito del calciatore. La squadra di Eusebio Di Francesco ha bisogno di rimpiazzare l’infortunato Marchizza in quella zona di campo e ha pensato al 18enne. Il Frosinone sta dimostrando di saper lavorare bene con i giovani e quindi per Bartesaghi potrebbe rivelarsi la giusta soluzione nei prossimi mesi per crescere e acquisire minutaggio in Serie A.

Moretto ha poi allontanato l’ipotesi Monza, si cui si era parlato nei giorni scorsi. Il club brianzolo ha infatti fatto solamente un sondaggio, senza poi proseguire concretamente nella trattativa. A questo punto la trattativa con il Frosinone va seguita, con il giocatore (7 presenze complessive in stagione col Milan) che potrebbe andare ad aiutare i ciociari nella lotta salvezza.