Milan, un big in attacco: l’annuncio che fa sognare i tifosi

Il giornalista ha fatto il punto sul mercato del Milan con focus particolare sull’attacco. Annuncio cruciale sugli obiettivi dei rossoneri.

Il Milan, al contrario di quanto pronosticato, non farà alcun acquisto per rinforzare l’attacco in questo mercato invernale. Nonostante sia stato caldissimo soprattutto il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda, Stefano Pioli continuerà con Olivier Giroud, Luka Jovic e Noah Okafor in questa seconda parte di stagione. Il Milan sta dimostrando dunque di avere totale fiducia nei ragazzi già presenti in rosa.

Ma il merito è solo loro. Se il Diavolo non prenderà rinforzi per l’attacco questo gennaio è perché soprattutto Luka Jovic e Noah Okafor hanno dato e stanno dando le risposte sperate. Soprattutto il serbo è quello che essenzialmente ha “bloccato” il mercato invernale. Tre gol in tre gare consecutive, e poi l’ultima rete nella gara contro l’Udinese che è stata più che fondamentale per il successo.

Il Milan è a posto così, competitivo in attacco quanto basta per puntare in alto. È chiaro, però, che in estate le cose saranno nettamente diverse, e a confermarlo è stato Manuele Baiocchini di Sky Sport. Facendo il punto sulle prossime mosse di mercato di Giorgio Furlani, il giornalista ha fatto un annuncio importante sugli obiettivi estivi per l’attacco.

Milan, “intervento bello grosso” in estate

Chiaramente, il Milan sta valutando con attenzione la posizione di Olivier Giroud. Il bomber francese sta continuando a fare il suo dovere in rossonero, ma a quasi 38 anni bisogna per forza di cose calcolare i rischi di una possibile permanenza. Permanenza che appunto non è più così scontata, dato che il rinnovo per un altro anno potrebbe non arrivare. Giroud sta infatti valutando l’ipotesi MLS per concludere la sua carriera. Il Milan intanto pensa a cautelarsi e con la possibilità di perdere il suo titolare dell’attacco sta già pensando al sostituto.

Un sostituto che dovrà essere obbligatoriamente un profilo di altissimo livello. E in tal senso, Manuele Baiocchini ha detto espressamente che il Milan, Furlani e Moncada hanno già le idee molto chiare. Due i profili preferiti, e per cui il club rossonero è pronto ad un grande investimento. A Sky Sport si è così espresso il giornalista:

“Sappiamo che ci sono due nomi particolari che piacciono al Milan: David del Lille, che non sta facendo benissimo quest’anno e potrebbe avere una valutazione più bassa, e Zirkzee del Bologna che è stato seguito in più occasioni. A prescindere da quelli che sono i nomi un intervento lì davanti verrà fatto e sarà un intervento bello grosso”.