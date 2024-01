Dalla Juve al Milan, affare clamoroso: perché è possibile

Il difensore è finito ai margini del club e il suo futuro adesso appare più incerto: per i rossoneri potrebbe diventare una grande occasione

La ricerca del difensore per il Milan si è allungata perché i rossoneri non sono ancora riusciti a chiudere il colpo tanto atteso da Stefano Pioli. Il tecnico ha assicurato nei giorni scorsi che la società è al lavoro, ma ad oggi non ci sono ancora novità importanti in tal senso.

Il primo obiettivo della lista dei rossoneri è, da alcune settimane a questa parte, Alessandro Buongiorno. La trattativa con il Torino è partita ma il presidente Urbano Cairo non è disposto a fare sconti per il suo gioiello e pretende una cifra importante, partendo da una base di 35 milioni di euro. Il Diavolo non può arrivare a queste cifre e si sta guardano intorno, non mollando alcune piste già sondate come quelle che portano a Lenglet e Kiwior.

Tra l’altro, come è stato riportato già qualche giorno fa, sulle tracce di Buongiorno è arrivata anche una big europea, ovvero il Bayern Monaco. Il club bavarese ha già preso Eric Dier in quel ruolo, ma l’intenzione di Thomas Tuchel dovrebbe essere quella di farlo giocare in mediana, e inoltre c’è la situazione legata a Matthijs De Ligt, finito praticamente ai margini del progetto perché il tecnico non lo vede molto nelle sue gerarchie.

Il Bayern lo scarica: la situazione attuale

De Ligt è stato acquistato dai campioni di Germania dalla Juventus un anno e mezzo fa per una cifra molto vicino ai 70 milioni di euro ed era arrivato come un leader, poi pian piano le cose sono cambiate.

L’anno scorso c’è stato l’esonero di Julian Nagelsman e l’arrivo di Tuchel, che gli sta preferendo Upamecano e il nuovo arrivato Kim Min-Jae. Il 24enne, cresciuto ed esploso nell’Ajax, ha collezionato solamente 12 presenze fra campionato, DFK Pokal e Champions League, e adesso il suo futuro in Baviera è stato messo fortemente in discussione. Chissà quindi che il Bayern non decida di metterlo sul mercato.

A quel punto il Milan potrebbe anche fare un pensiero al suo profilo. Ricordiamo che si tratta sempre di uno dei migliori difensori in circolazione in Europa. Il classe 1999 ha un valore di mercato molto alto, ma questa situazione potrebbe portare il Bayern a scendere a compromessi e per diversi club De Ligt può diventare una grossa occasione di mercato.