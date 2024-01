Dall’Inghilterra sicuri: “Il Milan vuole l’attaccante”

Oltremanica riferiscono di un interesse concreto del Diavolo per l’acquisizione del centravanti, ma c’è una smentita forte

Manca poco più di una settimana al termine del mercato di gennaio e le società stanno accelerando per chiudere le ultime operazioni, in entrata e in uscita. La sessione invernale dei trasferimenti sta per chiudere e si cercano gli ultimi colpi per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Anche il Milan è al lavoro e il focus al momento è sul difensore centrale, perché c’è da far fronte alla grave emergenza del reparto arretrato. L’obiettivo primario è Buongiorno del Torino, ma la trattativa è molto complicata e quindi la dirigenza rossonera sta valutando le alternative. Una delle necessità del Diavolo, soprattutto in prospettiva. sarebbe quella di un nuovo attaccante, e dall’Inghilterra è arrivata una notizia nelle ultime ore.

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, infatti, il club rossonero aveva messo nel mirino Callum Wilson, centravanti trentunenne del Newcastle, con l’obiettivo di acquisirlo a titolo definitivo. Il quotidiano inglese riporta anche che la proposta di prestito fatta dall’Atletico Madrid è stata rifiutata e i Magpies hanno intenzione di trattenerlo. Tuttavia il giocatore, arrivato a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto, non disdegnerebbe la possibilità di una nuova esperienza.

La smentita: priorità ad altri reparti

La notizia del Milan su Wilson è arrivata in Italia ed è stata commentata anche da alcuni esperti di mercato, tra cui Fabrizio Romano, che però non ha confermato la trattativa: anzi, tutt’altro.

Romano ha infatti spiegato in maniera decisa che l’attaccante classe 1992, autore di 8 reti in 20 presenze complessive dall’inizio della stagione, non andrà al Milan. Questo perché al momento il club di via Aldo Rossi è concentrato su altri reparti, come appunto quello difensivo. Inoltre, ad oggi non sussiste una necessità immediata di prendere un centravanti, visto che i numeri di Olivier Giroud, Luka Jovic e Noah Okafor sono soddisfacenti.

L’esperto di mercato ha allontanato Wilson (che il Newcastle ha prelevato nell’estate del 2020 dal Bournemouth per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro) anche dai radar dell’Atletico Madrid. Romano sostiene infatti che i Colchoneros punteranno su Moise Kean, il quale è in uscita dalla Juventus, e anche lui era stato accostato al Milan nei giorni scorsi.