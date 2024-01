Il Milan lo cede in Svizzera: ipotesi a sorpresa

Il calciatore del Milan a sorpresa potrebbe cambiare direttamente campionato. Una scelta per crescere e per avere maggiore continuità.

Ultimi giorni della sessione di mercato invernale. Il Milan li vivrà da protagonista, visto che i rossoneri devono definire ancora diverse operazioni tra entrate ed uscite. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno, come evidente, di un difensore centrale, ma anche di mandare a giocare altrove qualche esubero.

Nelle scorse ore Luka Romero, talento argentino che ha avuto finora pochissimo spazio nel Milan, ha scelto di andare in prestito per sei mesi all’Almeria, in Liga, con l’intento di giocare di più e aiutare la formazione andalusa a raggiungere la salvezza. Dopo l’ex Lazio è possibile che il Milan completi un’altra cessione a titolo temporaneo.

Vi sono alcuni giovani, che fanno ormai parte stabilmente della rosa di prima squadra, che avrebbero bisogno di minutaggio e di esperienze lontano da Milanello, anche solo per i prossimi 6 mesi di stagione. Come nel caso di un terzino mancino di cui si parla un gran bene, che però appare destinato a partire almeno fino al termine del campionato.

Il Losanna tenta il sorpasso per il talento rossonero

Entro fine gennaio il Milan potrebbe dunque mandare a giocare Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro classe 2005, molto stimato da Stefano Pioli, è considerato un grande talento, ma ancora acerbo per dare una mano a tempo pieno ai big. Il giovane ha diverse richieste, dall’Italia e dall’estero.

L’ultima opzione per Bartesaghi arriva dalla Svizzera. Secondo quanto riferito da Sky Sport il Losanna ha sondato il terreno per il giovane calciatore cresciuto nel vivaio milanista, proprio per averlo in prestito almeno fino al termine della stagione attuale. La squadra elvetica, decima in classifica in campionato, è allenata da Ludovic Magnin, ex calciatore che di terzini mancini se ne intende.

La soluzione svizzera però non è l’unica concreta per il prossimo futuro di Bartesaghi. Infatti il giornalista Alessandro Sugoni ha spiegato come in pole per il classe 2005 resta forte il Frosinone. La squadra ciociara ha già portato avanti i contatti in maniera importante, muovendosi prima delle altre e superando anche la concorrenza del Monza, che qualche giorno fa sembrava in vantaggio per Bartesaghi.

Occhio però a questa nuova opzione che porta a Losanna. Tra l’altro il club svizzero è molto attratto dai giovanissimi talenti italiani, visto che sta per definire l’arrivo di Simone Pafundi, gioiello dell’Udinese di cui si parla un gran bene.