Il Milan lo compra grazie a De Ketelaere: Inter e Juve beffate

Ibra e Moncada sono stati catturati dal suo talento e ci sono i primi contatti per portarlo a Milanello in vista della prossima stagione

In questi giorni si entra nel vivo del mercato invernale perché la sessione di gennaio dei trasferimenti volge nella parte conclusiva. Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore, ma nel frattempo è sempre attenta anche ad altre piste di mercato.

Come è giusto che sia, il club rossonero studia anche le diverse ipotesi per la prossima stagione e lavora per portarsi avanti in vista della prossima estate. È infatti fondamentale anticipare la concorrenza se si ha intenzione di assicurarsi i migliori talenti in circolazione e la dirigenza fa bene a muoversi con diversi mesi di anticipo. Ovviamente le incognite sono tante e molto dipenderà dai risultati dei rossoneri in questa stagione.

Non solo. Il budget che metterà sul mercato la società dipenderà anche dai possibili introiti che arriveranno dalle cessioni, e in questo senso la situazione principale riguarda chiaramente Charles De Ketelaere. Il belga è in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta e sta facendo molto bene con gli orobici, per cui sembra ormai praticamente scontato che la Dea procederà con il riscatto, versando nelle casse del Diavolo circa 22 milioni di euro più bonus.

Il Diavolo lo vuole: primi contatti

Questo gruzzolo sarà subito reinvestito dal club di via Aldo Rossi, che ha già in mente alcuni profili su cui puntare per i prossimi anni. Uno di questi è un talento della Serie A, che è sotto la lente d’ingrandimento di tutte le big italiane.

Stiamo facendo riferimento a Lazar Samardzic, il centrocampista dell’Udinese che la scorsa estate è stato ad un passo dall’Inter. Da quando la trattativa è saltata, tante squadre hanno cominciato a seguire il serbo, che anche in questa stagione si è confermato su buoni livelli. Il gol segnato al Milan nel weekend è stato un autentico gioiello e non è il primo, visto che anche col Napoli il classe 2002 aveva tirato fuori una perla simile.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il Milan ha messo il talento dei friulani nel mirino e vorrebbe provare ad acquistarlo proprio con i soldi derivanti dalla cessione di De Ketelaere. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono stati impressionati dalle sue qualità e ci sono i primi contatti in corso. I discorsi sono fatti ovviamente per la prossima estate, con Samardzic che sarebbe un gran colpo in prospettiva per i rossoneri. 19 presenze e 3 gol fino ad ora per il 21enne, che fa gola anche a Juventus e Napoli.