Sorpresa Milan: tentativo per uno straordinario talento!

Il club rossonero ha effettuato già un sondaggio per il giovane centrocampista, ma per gennaio l’operazione rimane molto difficile

Non manca ormai tanto alla fine del mercato di gennaio. Ancora qualche giorno e la sessione invernale dei trasferimenti si chiuderà, con le squadre che a quel punto dovranno accontentarsi di quanto fatto e arrivare fino al termine della stagione.

In queste ore frenetiche sono tanti i colpi che si stanno chiudendo, co le società che hanno risolto alcuni problemi di rosa grazie ad affari lampo. Il Milan è invece ancora alla ricerca del difensore centrale che mister Stefano Pioli aspetta con ansia, e nel frattempo la lista dei profili per quel ruolo continua ad aumentare. Al momento però il club non ha piazzato ancora l’affondo decisivo per nessuno di questi.

Intanto però Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono sempre al lavoro per studiare prospetti futuri che possano fare al caso del Milan. Il lavoro di scouting in giro per l’Europa è una componente fondamentale per il mercato del club di via Aldo Rossi e dalle ultime indiscrezioni sembra che la dirigenza abbia messo nel mirino un altro giovane di talento. Ancora una volta il Milan può pescare dal Valencia.

Sondaggio dei rossoneri per il classe 2003

Stavolta l’oggetto del desiderio sarebbe un centrocampista centrale degli spagnoli, che risponde al nome di Javi Guerra, classe 2003 che si sta mettendo in mostra già da diversi mesi.

La notizia è stata data da Orazio Accomando sul proprio account Twitter. Il giornalista specifica che il Milan ha fatto un sondaggio per il diciannovenne, ma che il Valencia non ha intenzione di privarsene già a gennaio. Sarebbe un affare più per la prossima estate, ma comunque il Diavolo farà un tentativo già in questi giorni per anticipare i tempi e la concorrenza. In sostanza, operazione difficile ma Milan attualmente in pole.

Va detto che i rapporti tra la società rossonera e il Valencia sono ottimi dopo l’affare Yunus Musah in estate, con il Diavolo che ha versato nelle casse dei giallorossi circa 20 milioni di euro per prelevare il duttile centrocampista. Sicuramente non sarà facile strappare ai valenciani il giovane, il cui contratto scade nel 2027. Il portale Transfermarkt ne fa una valutazione di 20 milioni, ma probabilmente servirà qualcosa in più.

Javi Guerra ha già collezionato 19 presenze e 4 gol in questa Liga, oltre a altre 4 apparizione in Copa del Rey. Il mediano ha anche fatto registrare 5 gettoni con la Spagna Under 21.