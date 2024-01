Quando rientrano Tomori, Thiaw e Kalulu: i tempi di recupero dei difensori del Milan

Il Diavolo attende il ritorno dei titolari del reparto arretrato: il programma di recupero dei tre centrali rossoneri

Il Milan sta facendo di necessità virtù in difesa ormai da quasi due mesi. Stefano Pioli fa i conti con l’emergenza del reparto arretrato in maniera quotidiana e ha provato tante soluzioni nell’ultimo periodo.

Il tecnico emiliano ha dato spazio al giovane Jan-Carlo Simic, autore di un debutto con gol contro il Monza, ma ancora troppo acerbo per dare sicurezza al reparto. Una delle soluzioni più efficaci è stata quella dell’adattamento di Theo Hernandez da centrale: il francese si è comportato molto bene in quel ruolo, ma inevitabilmente i rossoneri perdevano la sua spinta a sinistra. Infine, c’è stato il rientro dal prestito di Matteo Gabbia, che adesso sta facendo coppia con Simon Kjaer.

La società rossonera è sul mercato per trovare il rinforzo giusto nel ruolo. Il casting è ampio e i profili sondati sono più di uno, ma al momento Moncada e Furlani non hanno dato l’assalto decisivo a nessuno di questi, per motivi diversi. Il Diavolo ha l’obiettivo di chiudere un acquisto in difesa entro la fine di gennaio, ma allo stesso tempo si attende anche il rientro dei tre infortunati. Andiamo allora a vedere come procede il loro recupero.

Il programma di recupero dei difensori

La Gazzetta dello Sport ha fatto oggi il punto sulla riabilitazione dei tre difensori centrali del Milan, che sono fuori ormai da novembre. Ogni situazione è diversa ed è stata analizzata nel dettaglio.

Il primo a rientrare sarà Malick Thiaw. Il tedesco è fuori da fine novembre a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il programma prevede che l’ex Schalke 04 rientri ad allenarsi con il resto del gruppo tra una ventina di giorni per tornare poi definitivamente disponibile fra un mese o poco più, quindi tra fine febbraio e inizio marzo. Lo staff proverà quindi a mettere in sesto il ventiduenne per l’Atalanta o, al massimo, per la Lazio.

Servirà un po’ di tempo in più per Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Quest’ultimo è fuori da ben 24 partite per via di uno strappo del muscolo femorale, mentre l’ex Chelsea non ha giocato 10 partite a causa di una grave lesione al bicipite femorale. Entrambi dovranno dapprima rientrare a lavorare in allenamento col resto dei compagni e quindi qualche settimana dopo saranno pronti per dare una mano alla squadra in campo.