Clamoroso Klopp: addio al Liverpool a fine stagione, è ufficiale

Notizia clamorosa arrivata ed ufficializzata direttamente dall’Inghilterra: uno dei migliori allenatori della Premier farà le valigie.

Bomba in arrivo dall’Inghilterra. In vista della prossima stagione cambierà una delle panchine più importanti e prestigiose della Premier League, con un colpo di scena davvero inaspettato.

Il Liverpool pochi minuti fa ha annunciato, con un breve comunicato social, che il tecnico Jurgen Klopp lascerà l’incarico di allenatore al termine di questa stagione. Il manager tedesco ha informato la proprietà della sua decisione, presa dunque autonomamente.

Finisce il ciclo Klopp sulla panchina dei Reds. Un’avventura iniziata nel 2015 e che ha portato moltissimi successi al Liverpool, tra cui la vittoria della Champions League nel 2019. Klopp terminerà la stagione attuale per poi separarsi definitivamente dalla sua squadra, anche per la naturale scadenza del suo contratto.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024