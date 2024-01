Colpo a sorpresa: nuovo portiere al Milan, i dettagli

Dal Messico continuano a far rimbalzare l’indiscrezione di mercato: se ne parlava già anno fa in chiave rossonera

Le vie del mercato sono davvero infinite e per questo motivo c’è da aspettarsi davvero di tutto in questi prossimi giorni. I club parlano anche per eventuali operazioni future, da chiudere la prossima estate, perché è vietato farsi trovare impreparati.

Il club rossonero adesso ha l’urgenza per quanto riguarda il colpo in difesa, vista i tanti infortuni occorsi nel reparto arretrato e l’emergenza che durerà ancora per almeno un altro mese. La priorità della società è quindi il difensore e ogni altro discorso di mercato in entrata è rimandato. I ruoli in cui il Milan vorrebbe intervenire sono più di uno, ma necessariamente diversi discorsi saranno ripresi in vista della prossima stagione.

Potrebbe riaprirsi anche il discorso dei portieri. Da diverso tempo le testate riportano del forte interesse del big, in particolare il Bayern Monaco, per Mike Maignan. Inoltre, c’è più di qualcuno che assicura che in estate il Milan finanzierà il mercato con una cessione importante. Ad ogni modo, ci sono delle riflessioni di fare anche su Marco Sportiello. L’ex Atalanta ha avuto diversi problemi fisici e Pioli ha dovuto schierare Mirante in alcune gare.

Milan, colpo in porta? I dettagli

È quindi possibile che il Diavolo decida di cambiare qualcosa fra i pali. Sta di fatto che continuano le voci che vogliono il Milan sulle tracce dell’esperto portiere messicano Guillermo Ochoa.

L’estremo difensore 38enne sta vivendo una stagione molto complicata con la Salernitana ma è uno dei pochi a salvarsi quasi sempre nelle prestazioni della formazione campana. Il suo nome era circolato in orbita rossonera già un anno fa, quando si parlava delle due squadre milanesi pronte a prelevarlo, ma poi non se ne fece nulla. Lo stesso Ochoa aveva aperto a questa ipotesi in un’intervista.

“Milan e Inter sanno che ho il passaporto comunitario”, aveva affermato il classe 1985. Adesso rincarano la dose direttamente dal Messico, con elfutbolero.com che avvicina Ochoa ancora una volta ai due club meneghini. Al momento la notizia non ha trovato riscontro in Italia, ma vale la pena seguire gli sviluppi di questa vicenda. Ochoa è sicuramente nella fase finale della carriera ma le sue prestazioni sono ancora più che convincenti.