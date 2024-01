Pioli: “Non siamo ancora nella lotta Scudetto. Seguo Zirkzee, è forte”

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i felsinei: valevole per la 22esima giornata di campionato

Domani sera il Milan ospita il Bologna a San Siro per la giornata 22 del campionato di Serie A e proverà a centrare il quinto successo di fila per consolidare ulteriormente il terzo posto e avvicinarsi anche alle due squadre in vetta.

In questo momento il Diavolo è a quota 45 punti e con un altro successo può iniziare a mettere pressione lì davanti. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a venir fuori dal periodo negativo giocando con sacrificio e da squadra, e sopperendo alle emergenze di rosa con il collettivo. In attesa di novità dal mercato, mister Pioli sembra orientato a confermare gli undici del successo di Udine.

Dall’altra parte c’è il Bologna, che attraverso un momento di calo dopo aver fatto ottime cose e aver addirittura raggiunto per un attimo il quarto posto. I ragazzi di Thiago Motta rimangono una delle rivelazioni di questo campionato e giocano un ottimo calcio. Sarà della sfida anche l’ex di turno Alexis Saelemakers, che ha recuperato e sarà a disposizione per aiutare i suoi compagni. All’andata era il debutto e il Milan si impose al Dall’Ara per 0-2, per quella che fin qui rimane l’unico ko casalingo degli emiliani.

Stefano Pioli introduce la sfida in conferenza stampa. Segui con noi il LIVE.

Le parole di Pioli Su Mihajlovic e Riva Non si può non ricordare Sinisa, un personaggio che manca a tutto l’ambiente, così come mancherà uno come Gigi Riva. Sul successo di Sinner Ho visto la partita perché ho la fortuna di svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile e ha dimostrato una grandissima forza mentale. Non si può arrivare a quei livelli senza talento e sacrificio. Anche noi abbiamo la mentalità giusta per provare a salire di livello. Sul buon momento

Credo che la squadra stia vivendo un buon momento. Stiamo bene mentalmente perché sono arrivate le vittorie e quindi vogliamo continuare a vincere. La tempesta è passata? No, perché noi viviamo di risultati. Ci sono alti e bassi per tutti e sappiamo che basta poco per passare da un momento positivo a negativo e viceversa.

Su Leao

Leao è sempre un punto di riferimento per noi. E’ uno dei migliori assistman del campionato. Lo amo è un artista e sa anche ascoltare

Sul caso Maignan

L’Udinese si è comportata molto bene. Il 99% dei tifosi vanno allo stadio solo per divertirsi Quello che ci deve essere è la certezza della pena. Certe situazioni vanno assolutamente eliminate. Maignan è sereno, forte e fiero del sostegno ricevuto da tutti.

Sui miglioramenti in difesa

Stiamo cercando di gestire meglio, di non forzare le giocate, cosa che facciamo spesso nell’ultimo quarto di partita. Credo che noi non saremo mai una squadra molto solida senza palla, ma possiamo esserlo con la palla.

Sulla lotta Scudetto

Sono tutti molto bravi ma al momento non siamo in quella lotteria. Adesso facciamo la corsa su noi stessi e proviamo a migliorarci rispetto al girone d’andata. Noi dobbiamo sfruttare ogni partita, vogliamo arrivare in fondo anche in Europa League, seppur sia molto difficile e competitiva

Su Jovic

Siamo la squadra che segna di più nel primo tempo e siamo anche quella che segna di più con i subentrati. Io schiero gli undici ma so che i cinque cambi nel calcio di oggi fanno la differenza. Jovic sta finalmente bene fisicamente ed è sereno. Io non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità, anche se probabilmente partirà dalla panchina anche domani.

Zirkzee è un ragazzo giovane che ho sempre seguito dai tempi del Bayern, poi al Parma. Sarà da tenere in attenzione per la nostra fase difensiva. Sa smarcare i compagni, sa inserirsi: è un giocatore forte.