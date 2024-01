Ufficiale al Psg: l’aveva cercato anche il Milan

I rossoneri devono dire addio al giovane brasiliano, che avevano messo nel mirino nei mesi scorsi: lo hanno preso i parigini

Non ci sono più dubbi sul fatto che uno degli obiettivi di mercato per il Milan sia ormai definitivamente sfumato. Il club rossonero aveva messo sul proprio taccuino diversi talenti, ma per quanto riguarda uno di questi ha dovuto alzare bandiera bianca.

I giorni alla fine della finestra del mercato invernale sono rimasti pochi e il Diavolo deve concentrarsi soprattutto sul difensore centrale. Intanto la società lavora comunque sul futuro e prova ad assicurarsi qualche prospetto di alto livello in vista delle prossime stagione. Uno di questi è però sfumato perché il Paris Saint-Germain si è lanciato di prepotenza all’assalto e ha chiuso l’operazione in tempi brevi, come tutto lasciava presagire.

Stiamo parlando di Gabriel Moscardo, il centrocampista brasiliano classe 2006 di proprietà del Corinthians. Adesso è ufficiale: il diciottenne ha firmato con i campioni di Francia, che hanno subito ufficializzato l’affare sul sito ufficiale e sui propri social. Il sorpasso del club parigini risale ai primi giorni di dicembre, quando la società dello sceicco Al-Khelaifi aveva bruciato la concorrenza per il diciottenne, accordandosi per acquisire il giocatore lasciandolo però in prestito al Corinthians.

Contratto fino al 2028 per il giovane brasiliano

Il giocatore rimarrà dunque in Brasile fino al termine della stagione e da luglio si aggregherà alla squadra allenata da Luis Enrique. Moscardo ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 2028.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison. ❤️💙 #WelcomeMoscardo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2024

Niente da fare dunque per il Milan, che in autunno aveva messo il centrocampista nel mirino. L’operazione si prospettava molto difficile fin da subito, con la grande concorrenza anche del Barcellona e di club della Premier League, ma soprattutto per il costo. Il Corinthias pretendeva infatti una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro per cedere il cartellino del suo gioiello.

Sicuramente Moncada e Furlani guarderanno ad altri profili in quel ruolo, ma a partire da giugno. La cessione di Rade Krunic impone infatti al club di via Aldo Rossi di cominciare a studiare le soluzione per rinforzarsi in mediana, dove servirebbe almeno un altro elemento per essere apposto.