Milan-Bologna in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 22esima giornata della Serie A 2023/2024.

La squadra di Stefano Pioli va alla caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. Non sarà semplice contro un Bologna che sta disputando una buonissima stagione, anche se l’ultimo successo è datato 23 dicembre. Il Milan deve cercare di fare i 3 punti, continuando così a consolidare il terzo posto in classifica e non perdendo terreno dalle prime. Il supporto del pubblico di San Siro può essere importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-BOLOGNA

Serie A, Milan-Bologna: la cronaca della partita

16′ – PARTITA SOSPESA AL MINUTO 16, IL NUMERO DI MAIGNAN, PER DIRE NO AL RAZZISMO.

15′ – I rossoneri sono un po’ imprecisi in fase offensiva.

10′ – Zirkzee si libera al tiro con il sinistro, Maignan blocca facilmente.

9′ – Azione personale di Theo Hernandez, che con una sua progressione palla al piede arriva in buona posizione per calciare, però colpisce malissimo e il pallone finisce ampiamente fuori.

8′ – Il Bologna lascia giocare il Milan nella metà campo rossonera, poi aumenta la pressione.

7′ – Assist geniale di Zirkzee per Ferguson, ma la difesa del Milan fa buona guardia.

5′ – Il Milan cerca di fare la partita.

2′ – Ammonito Calafiori per fallo netto su Pulisic.

1′ – Dopo il minuto di silenzio dedicato a Gigi Riva, inizia la sfida!

Alle 20:45 l’arbitro Massa fischierà l’inizio del match. Seguitelo con noi!

Le formazioni ufficiali di Pioli e Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Pellegrino, Simić, Terracciano; Musah, Zeroli; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Fabbian, Zirkzee, Urbański. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Corazza, Ilić, Lykogiannīs, Lucumí; Moro; Karlsson, Orsolini, Saelemaekers. All.: Motta.

Arbitro: Massa di Imperia.