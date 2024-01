Milan, colpo in difesa: possibile cambio di strategia

La dirigenza dei rossoneri sta pensando a una nuova soluzione e ci sono delle valutazioni in corso: gli ultimi aggiornamenti

Il mercato di gennaio è giunto nella fase finale e mancano ormai davvero pochi giorni alla conclusione della finestra invernale dei trasferimenti. Il Milan è sempre al lavoro nella ricerca di un elemento per rinforzare la difesa, ma per ora non ci sono state novità importanti.

Il primo obiettivo della lista era Alessandro Buongiorno, ma il Torino ne ha fatto una valutazione molto alta e il presidente Urbano Cairo ha assicurato che sarebbe rimasto in granata almeno fino al termine della stagione. Non si tratta della prima pista tramontata, perché nelle settimane precedenti il club rossonero aveva sondato alcuni profili in Premier League, come Jakub Kiwior e Clement Lenglet, riscontrando difficoltà nelle trattative.

A questo punto è possibile che il piano della dirigenza cambi. Secondo quanto riferito da Sportmediaset nel consueto appuntamento su Italia Uno, ci sono ancora delle riflessioni in corso in merito alla decisione di andare ad acquistare o meno il famoso difensore in questi ultimi giorni di mercato. Furlani e Moncada non sono pienamente certi di andare a fare un’operazione last minute a tutti i costi.

Per Brassier il Brest deve abbassare le pretese

Su questa nuova idea incide il rientro positivo di Matteo Gabbia, che al ritorno dal prestito al Villarreal è stato subito chiamato in causa e ha saputo farsi trovare pronto. Ma c’è anche la consapevolezza che il rientro degli infortunati si avvicina.

Il processo di recupero dei vari Thiaw, Tomori e Kalulu prosegue, con il primo che potrebbe tornare verso fine febbraio. Qualche settimana in più invece per l’ex Chelsea e per il francese. La società si chiede se sia giusto andare a prendere un difensore che tra un mese potrebbe finire in panchina con il rientro dei titolare, senza considerare che col ritorno di Gabbia ci sono ora ben sei centrali di ruolo, considerando anche Kjaer e Pellegrino.

Se arriverà un difensore, il profilo principale, sempre secondo Sportmediaset, rimane quello di Lilian Brassier. L’operazione sarebbe però fattibile solo se il Brest, club proprietario del cartellino del 24enne, accettasse l’offerta di 10 milioni di euro che il Diavolo ha intenzione di mettere sul piatto. Sono infatti troppi i 15 milioni richiesti dai francese. Occhio comunque sempre all’alternativa Chalobah, nome sempre di moda in casa rossonera.